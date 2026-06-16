De la Galați la Harvard: drumul unei olimpice internaționale

Născută și crescută în Galați, Daria Teodora Hărăbor a absolvit Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. Daria este cunoscută pentru rezultatele remarcabile obținute la olimpiadele internaționale de Astronomie și Astrofizică.

În 2022, a fost admisă la Universitatea Harvard din Statele Unite. În 2026 și-a încheiat studiile cu o diplomă de licență în fizică și matematică și cu un masterat în fizică.

Pentru Daria, statutul de student român la Harvard a reprezentat nu doar o provocare academică, ci și un motiv de mândrie.

„E foarte bine să fii român la Harvard, pentru că lumea presupune în general lucruri bune despre tine: că ești inteligent, că faci fizică și matematică, iar eu nu am ieșit din acest «stereotip».”, a mărturisit Daria, într-un interviu acordat publicației Viața Liberă.

„Ești din România? Bine, ești pregătită”

Una dintre cele mai sugestive întâmplări trăite de Daria la Harvard a avut loc chiar în primul semestru.

Înscrisă la un curs avansat de mecanică cuantică, fără să fi parcurs toate disciplinele recomandate anterior, a decis să discute direct cu profesorul.

„I-am spus cum mă cheamă, că am fost la olimpiade și că sunt din România. Și mi-a răspuns: «Ești din România? Bine, ești pregătită, poți să iei cursul!». Asta mi se pare că sintetizează destul de bine experiența și percepția oamenilor de aici despre români.”, a povestit tânăra.

Experiența i-a confirmat faptul că România are încă un capital important de imagine în mediile academice internaționale, construit inclusiv prin generațiile de olimpici care au performat la nivel mondial.

România, parte din identitatea sa

Deși studiază peste Ocean, Daria spune că originile sale ocupă un loc central în modul în care se prezintă în fața colegilor.

„Deci unul din primele lucruri pe care le spun despre mine în campus este că sunt româncă. E parte din identitatea mea.”

Le-a vorbit colegilor despre istoria țării, despre comunism, despre sportivi celebri precum Nadia Comăneci și Simona Halep, dar și despre locurile pe care merită să le descopere în România.

„Am încercat să promovez România colegilor, ca să vină să o viziteze. Le-am zis despre Castelul lui Dracula, despre locurile pentru drumeții montane.”

Iar despre orașul natal spune simplu: „Descriu Galațiul ca fiind un oraș la Dunăre, aproape de granița cu Ucraina și Moldova, în sud-estul țării.”

A ales să îi ajute pe elevii români, chiar și de la Harvard

În paralel cu studiile solicitante, Daria și-a continuat activitatea de mentorat și predare.

La Harvard, a devenit asistentă universitară pentru cursuri de fizică, predând discipline precum electromagnetism, optică, mecanică cuantică și astronomie.

Totuși, una dintre cele mai mari satisfacții rămâne colaborarea cu elevii din România.

„Pentru că oricât de mult m-ar împlini predatul în State, către colegi de facultate, cel mai bine mă simt când le predau elevilor români.”

Alături de profesoara Ana Naghi, a contribuit la dezvoltarea Centrului de Excelență Națională în Astronomie și Astrofizică, unde pregătește elevi pentru competițiile naționale și internaționale.

„Am ținut foarte multe cursuri cu elevi de gimnaziu și de liceu, ca să-i pregătesc pentru Olimpiadele de Astronomie și Astrofizică.”

Harvard, un simbol al excelenței academice mondiale

Universitatea Harvard rămâne una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din lume.

În clasamentul realizat de Center for World University Rankings (CWUR), Harvard ocupă primul loc la nivel global. România are o singură universitatea în top 1000 CWUR 2026.

În QS World University Rankings, universitatea se situează în top 5 mondial, iar în clasamentul Shanghai (ARWU) domină de peste două decenii, fiind considerată un reper absolut în cercetarea științifică.

Admiterea este extrem de competitivă. Rata oficială de acceptare este de aproximativ 4,2%, ceea ce înseamnă că doar patru din o sută de candidați reușesc să obțină un loc.

În practică, spun experții în admitere, procesul este și mai dificil, iar succesul depinde de o combinație între rezultate academice excepționale, activități extracurriculare de impact și autenticitate.

Povestea Dariei Hărăbor ilustrează perfect acest profil: olimpică internațională, pasionată de cercetare și dedicată educației.

Ce urmează pentru Daria după absolvirea Harvard

După absolvire, Daria va rămâne încă un an în Boston.

„Anul acesta, rămân în Boston și voi lucra în continuare la Harvard. Voi fi asistentă de cercetare într-un laborator de computere cuantice.”

Ea va desfășura activități de cercetare sub coordonarea profesorului Mikhail Lukin, unul dintre numele importante din domeniul fizicii cuantice.

Ulterior, tânăra își propune să înceapă doctoratul în fizică la Cornell University.

„Dorința de a veni acasă parcă se stinge”

Poate cel mai sincer și emoționant moment al interviului este cel în care vorbește despre posibilitatea revenirii în România.

Deși nu exclude acest scenariu, Daria recunoaște că experiența acumulată în străinătate schimbă inevitabil perspectiva asupra viitorului profesional.

„Cred că niciodată nu va ieși din inima mea planul ăsta, pentru că e ca un fel de speranță pe care o păstrez în adâncul sufletului.”

Însă adaugă: „Ce-i drept, în anii de când sunt la Harvard sau de când sunt plecată în străinătate, dorința de a veni acasă parcă se stinge.”

Explicația ține de oportunitățile limitate din cercetare.

„ Nu e legat de România neapărat, dar mi-am dat seama de ceea ce înseamnă o carieră cu adevărat în cercetare, cum se schimbă lumea, cum se schimbă tehnologia. Pare că, dacă m-aș întoarce în România, n-aș putea să am o carieră în fizică pe care mi-aș dori-o.”

Totuși, nu exclude ideea unei reveniri.

„Mereu păstrez în suflet ideea de a mă întoarce în țară și a preda, poate, la nivel universitar. Poate să deschid o catedră de astronomie și astrofizică, pentru că sunt foarte rare în țară.”

Dor de Dunăre și de oamenii din Galați

Dincolo de laboratoare ultraperformante și campusuri celebre, există și o latură profund umană a acestei povești.

La finalul interviului acordat publicației Viața Liberă, Daria a transmis un mesaj emoționant pentru gălățeni.

„Vreau doar să transmit că mi-e tare dor de Dunăre. Mi-e dor de faleză, mi-e dor de liceul meu, CNVA, mi-e dor de oamenii din Galați și mă bucur tare mult că pot să vorbesc cu ei prin acest articol.”

Mai mulți elevi din România au reușit să impresioneze la competițiile internaționale. Unii dintre ei au fost acceptați la unele dintre cele mai prestigioase universități din lume.

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