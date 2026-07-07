Franța și Maroc deschid balul în sferturi

Cel mai mare Campionat Mondial din istorie, primul extins la un format spectaculos cu 48 de echipe, a intrat în linie dreaptă. Se cunosc deja primele șase naționale care au trecut testul optimilor și care își pregătesc deja strategiile pentru sferturile de finală care vor avea loc în arenele din Statele Unite, Mexic și Canada.

Iată cum arată programul complet al meciurilor care vor decide semifinalistele:

Joi, 9 iulie, de la ora 23:00, va avea loc meciul Franța – Maroc. Primul sfert de finală stabilit promite un duel de foc, o reeditare a semifinalei de la Campionatul Mondial din Qatar 2022, când Franța punea capăt parcursului de poveste al Marocului, după o victorie cu 2-0.

Vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, se va desfășura Spania – Belgia.

Duminică, 12 iulie, de la ora 00:00, are loc meciul Norvegia – Anglia.

Duminică, 12 iulie, de la ora 04:00, Argentina/Egipt vs. Elveția/Columbia.

Marți se decide ultimul sfert de finală

Marți, 7 iulie, se joacă ultimele meciuri din faza optimilor de finală, cele care vor stabili configurarea completă a tabloului. De la ora 19:00 se desfășoară meciul Argentina – Egipt, iar de la ora 23:00 Elveția -Columbia.

Învingătoarele se vor înfrunta direct duminică, 12 iulie, de la ora 04:00, în ultimul sfert de finală al acestui Campionat Mondial!

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