„Astăzi, propaganda a încetat să mai fie difuzată pe canalele mass-media de serviciu public”, a anunțat pe Facebook premierul Magyar, care a pus capăt celor șaisprezece ani de guvernare ai lui Viktor Orban în aprilie.

„Vă cerem iertare pentru că am făcut-o totuși timp de mulți ani”

Telespectatorii canalului M1, principalul canal de televiziune al grupului, sunt întâmpinați de un ecran negru, pe care apare un text în care se cer scuze pentru minciunile din trecut, a constatat AFP.

„Mass-media de stat nu poate minți. Vă cerem iertare pentru că am făcut-o totuși timp de mulți ani”, se arată în acest text, care adaugă că serviciul public se află în proces de transformare „pentru a deveni, în viitor, independent și credibil”.

Programele postului M1 vor fi reluate în cursul serii, dar fără buletinele de știri

Site-urile web afișează, de asemenea, un ecran negru, în timp ce pe frecvența postului de radio Kossuth se difuzează acum programul postului de radio muzical Bartok.

Programele postului M1 vor fi reluate în cursul serii, dar fără buletinele de știri, potrivit comunicatului grupului MTVA, care coordonează diferitele posturi. Informația a fost reluată și de Magyar pe pagina sa de Facebook.

Parlamentul dezbate amendamentele constituționale pentru a destructura ‘sistemul’ Orban

Parlamentul ungar începe marți să discute o serie de amendamente constituționale menite să destructureze ‘sistemul’ fostului premier naționalist Viktor Orban, al cărui partid va organiza joi un protest împotriva ‘tiraniei’ actualei puteri a premierului Peter Magyar, relatează agenția EFE.

Premierul Magyar și partidul său ultramajoritar în parlament, Tisza, care a introdus amendamentele, susțin că acestea sunt menite să ‘restaureze democrația constituțională’ într-o țară ‘care s-a distanțat de la cerințele de bază ale democrației constituționale’, citează Agerpres.

Amendamentele includ măsuri pentru demiterea actualului președinte al țării, Tamas Sulyok – ales de fostul parlament și care este un apropiat al lui Orban -, stabilirea unei vârste maxime de 70 de ani pentru alegerea ca membru al Curții Constituționale și acordarea unei autonomii sporite Oficiului Judiciar Național și Curții Supreme.

Premierul Magyar mai vrea să creeze și un așa-numit ‘Oficiu pentru Recuperarea și Apărarea Patrimoniului Național’, o instituție care să recupereze fonduri obținute în mod presupus ilicit de afaceriști apropiați guvernării Viktor Orban.

O altă inițiativă controversată a actualei puteri este limitarea perioadei de exercitare a funcției de parlamentar la cel mult 12 ani sau trei mandate.

Fidesz a convocat pentru joi un protest sub sloganul ‘Opriți tirania!’

Demiterea președintelui și limitarea mandatelor membrilor parlamentului au atras critici din partea mai multor ONG-uri, inclusiv Human Rights Watch (HRW). Aceasta din urmă, deși afirmă că noul guvern ‘are motive întemeiate pentru a lansa importante reforme instituționale’ pentru a restabili statul de drept, avertizează că o legislație pripită ar putea pune în pericol acest proces.

Orban, care a guvernat din 2010 până în 2026, a acționat adesea contrar statului de drept, prin centralizarea puterii, controlul asupra presei, elaborarea de legi electorale care îl favorizau și limitarea autonomiei sistemului judiciar și a educației. Partidul Fidesz, condus de Orban și aflat acum aflat în opoziție, acuză partidul de guvernământ Tisza că limitează democrația parlamentară și că se îndreaptă spre ‘tiranie’. Prin urmare, Fidesz a convocat pentru joi un protest sub sloganul ‘Opriți tirania!’.

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