Hoții au oprit camerele de supraveghere și au fugit cu 60.000 de lei din benzinărie

Hoții au dat o nouă lovitură în Galați, la o benzinărie din comuna Umbrărești, de unde au furat 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar hoții au tăiat cablurile de alimentare cu energie electrică pentru a dezactiva sistemul de alarmă și camerele de supraveghere.

Jaful din benzinăria din Galați a fost descoperit de o angajată

Furtul a fost descoperit duminică dimineață de către o angajată care venise la serviciu. Observând lipsa banilor și a țigărilor, aceasta a alertat imediat poliția printr-un apel la 112.

„Când am ajuns, totul era în dezordine. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și am sunat la poliție”, a declarat femeia, pentru Digi 24.

Alte trei jafuri au avut loc în Galați în martie 2026

În județul Galați au avut loc alte trei jafuri în martie 2026, toate având același mod de operare. Printre obiectivele vizate au fost o benzinărie, un supermarket și primăria din Ivești, de unde s-au furat 90.000 de lei, bani proveniți din taxe și impozite. Până în prezent, autorii acestor fapte nu au fost identificați.

La începutul acestui an, un jaf similar a avut loc și în Timișoara, acolo unde un bărbat cu cagulă a reușit să jefuiască o benzinărie în doar 30 de secunde și a furat 1.200 de lei. Polițiștii au reușit să îl prindă după opt zile.