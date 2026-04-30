Vizitatorii vor avea parte de patru zile de preparate la grătar, mici și mâncăruri la ceaun, alături de spectacole culinare live, unde bucătarii vor demonstra tehnici inedite de gătit.

Evenimentul promite tot ce definește o zi reușită: mici suculenți, preparate la grătar, ceaun și bere rece. „Vii flămând, pleci fericit”, scrie exploremag.

Atmosfera de festival este completată de show-uri culinare live, unde bucătarii dezvăluie secrete în fața publicului, și momente artistice care mențin energia ridicată. Apusurile pe Dunăre și vibe-ul relaxat sunt bonusuri de neratat.

„Am pregătit o experiență completă, cu muzică și momente artistice pentru o atmosferă de festival”, au declarat organizatorii. Standurile Grill & BBQ vor fi inima evenimentului, iar zona Foișor va deveni un spațiu gastronomic extins.

