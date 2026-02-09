Până pe 6 martie, persoanele fizice pot investi în titluri de stat Tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani, beneficiind de dobânzi anuale de 6,10%, 6,55% și 7%, informează Ministerul Finanțelor.

Cum pot românii să cumpere titluri de stat Tezaur

Titlurile de stat sunt disponibile între 9 februarie 2026 și 6 martie 2026, iar românii le pot cumpăra prin mai multe căi:

Platforma Ghișeul.ro: Disponibilă până pe 4 martie 2026

Online prin SPV: Exclusiv pentru persoanele fizice înregistrate, în perioada 9 februarie – 5 martie 2026. Sunt permise operațiuni precum deschiderea unui cont de subscriere, viramente și subscrierea efectivă a titlurilor de stat. Detalii suplimentare pot fi găsite în ghidurile Tezaur online

Trezoreria statului: Titlurile de stat Tezaur pot fi cumpărate direct la sediile unităților până pe 6 martie 2026

Poșta Română: Disponibilă în mediul urban până pe 5 martie 2026 și în mediul rural până pe 4 martie 2026.

Avantaje pentru românii care investesc la Tezaur

Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile. De asemenea, titlurile pot fi transferate sau răscumpărate anticipat, oferindu-le investitorilor flexibilitate, precizează Ministerul Finanțelor.

Titlurile de stat Tezaur au valoarea nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Dobânda se plătește anual, conform datelor prevăzute în prospectul de emisiune.

Totodată, un investitor poate efectua mai multe subscrieri pentru aceeași emisiune, având posibilitatea de a anula subscrierile în perioada de subscriere, printr-o simplă cerere.

Programul este deschis tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii.

Fondurile obținute vor fi utilizate de către Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ghid pentru transferul banilor din contul Tezaur în contul personal

Pentru a ușura transferul sumelor din contul Tezaur înapoi în contul bancar personal, Ministerul Finanțelor a publicat un ghid detaliat. Pașii principali includ:

Descărcarea formularului „Ordin de plată multiplu electronic” (OPME) de pe site-ul Ministerului Finanțelor. Completarea datelor personale, inclusiv CNP și IBAN-ul contului bancar. Calcularea sumei finale, scăzând comisionul aferent: 0,51 lei pentru transferuri până la 50.000 de lei sau 6 lei pentru sume mai mari. Validarea și încărcarea documentului PDF în contul SPV, utilizând butonul „Depunere formulare” de pe acelaşi site.

Ministerul subliniază că transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp posibil după încărcarea corectă a formularului.

