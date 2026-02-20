Evenimentul este programat pentru data de 12 martie, ora 11:00, la sediul ANAF Iași de pe strada Anastasie Panu din Iași.

Ce vinde Fiscul

Cele două proprietăți executate silit se integrează în peisajul local al construcțiilor cu arhitectură specifică, însă viitorii cumpărători trebuie să fie atenți la detaliile juridice și tehnice:

„Palatul” 1 (Preț de pornire: 297.040 lei): Este cea mai mare dintre proprietăți, având o suprafață totală de 258,82 mp (amprentă la sol de 147 mp). Clădirea din zidărie, structurată pe parter și etaj, a fost ridicată în anul 2001. Este situată pe un teren de 1.000 mp, care nu este proprietate privată, ci este concesionat de la Primăria Grajduri. Nu deține certificat de performanță energetică.

„Palatul” 2 (Preț de pornire: 166.960 lei, exclusiv TVA): Cea de-a doua casă are o suprafață totală de 190 mp (amprentă la sol de 95 mp) și regim de înălțime P+1. La fel ca prima, este construită din zidărie pe un teren concesionat și nu are certificat energetic. Un detaliu important pentru potențialii investitori este faptul că această clădire a fost ridicată fără acte de construire.

Reguli stricte pentru participanți

Fiind deja la a patra încercare de vânzare, ANAF speră să atragă oferte concrete, însă regulile de participare rămân riguroase. Persoanele interesate trebuie să depună dosarul cu cel puțin o zi înainte de data licitației.

Acesta trebuie să conțină:

Oferta fermă de cumpărare;

Dovada achitării taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire ;

; O declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul certifică faptul că nu este o persoană interpusă care acționează în numele debitorului executat silit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE