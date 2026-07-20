Din câteva zeci de boboci rămân doar șase

Selecția începe în prima sau în a doua săptămână de facultate. Studenții susțin teste, participă la ședințe de pregătire și trec apoi prin mai multe evaluări. Nu este suficient să rezolve bine o problemă la un examen. Profesorii urmăresc dacă tinerii pot susține luni întregi un ritm intens de muncă și dacă sunt dispuși să renunțe la o parte din timpul liber.

„Înseamnă renunțare, ca orice activitate care presupune performanță”, spune Marcel Roman, citat de Ziarul de Iași.

Pregătirea are loc, de regulă, vinerea, de la ora 14.00, dar ședințele pot continua până seara. Uneori durează șase ore, iar înaintea concursurilor, profesorii și studenții lucrează zilnic, inclusiv în weekend.

Centrul de performanță a crescut cu ajutorul unei echipe

Marcel Roman lucrează la Universitatea Tehnică din Iași din 1998, iar din 2007 pregătește studenții pentru competițiile internaționale. În prezent, el este și directorul Departamentului de Matematică și Informatică. Activitatea fusese începută de profesoara Ariadna Pletea, care a pus bazele centrului. Ulterior, Marcel Roman, Radu Strugariu și Marian Panțiruc au format echipa care se ocupă de pregătire.

Profesorul spune că împărțirea muncii între cei trei a crescut calitatea programului și le-a permis să îi urmărească mai atent pe studenți. TUIASI a ajuns nu doar să participe constant la competițiile internaționale, ci și să le găzduiască. Ediții importante au fost organizate la Iași în 2014, 2018 și 2024.

Peste 150 de medalii din 2007

Numărul premiilor a fost centralizat atunci când universitatea a pregătit o statistică pentru Ministerul Educației.

„Am rămas surprins de numărul mare de premii. Erau peste 150 de medalii”, a declarat Marcel Roman pentru Ziarul de Iași.

Studenții au câștigat medalii de aur, argint și bronz la concursuri naționale și internaționale. Cei mai mulți provin de la Automatică și Calculatoare, dar centrul a avut rezultate remarcabile și cu tineri de la Construcții sau Arhitectură. Un student de la Facultatea de Construcții și Instalații a obținut chiar o medalie de aur.

Profesorul spune că munca este esențială, dar nu suficientă. Pentru a rezolva problemele de acest nivel este nevoie și de intuiție, creativitate și de acea „scânteie” care îi permite unui student să vadă o soluție acolo unde alții nu o găsesc.

Foștii cursanți au ajuns la universități și instituții importante

Pentru Marcel Roman, succesul nu se măsoară doar în medaliile obținute în facultate, ci mai ales în carierele construite ulterior de foștii cursanți. Unii au ajuns la Universitatea din Sheffield sau la Universitatea Tehnică din Munchen. Alții lucrează în cercetare, predau în universități, ocupă funcții importante în companii internaționale sau au ajuns la Agenția Spațială Europeană.

„Aproape toți foștii mei studenți sunt pe cai mari”, spune profesorul.

Printre exemple se află și o fostă studentă, medaliată cu argint la o competiție internațională, care a finalizat ulterior un doctorat în arhitectură.

La început, profesorii au lucrat voluntar

Ani la rând, pregătirea suplimentară s-a bazat aproape în întregime pe voluntariatul și entuziasmul profesorilor. Abia în ultimii ani, activitatea a început să fie recunoscută oficial, iar cadrele didactice implicate pot fi scutite de două ore din norma universitară.

Pentru Marcel Roman, recompensa adevărată rămâne însă momentul în care vede ce au devenit studenții pe care i-a pregătit. Profesorul este convins că centrul va continua și după retragerea sa. Spune că în universitate există colegi tineri, capabili să preia experiența acumulată și să ducă proiectul mai departe.

„Chestia asta va rămâne și mult timp după ce mă voi pensiona”, a declarat Marcel Roman.

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