27 de secretari de stat din totalul de 96 vor fi eliberați din funcție. Liviu Dragnea a declarat, la finalul Comitetului Executiv Național, că sunt mai multe motive pentru demiterea lor, și că aceste decizii ar urma să mai aibă loc și în perioada următoare. Premierul Viorica Dăncilă a precizat, însă, la finalul ședinței, că nu s-a discutat despre schimbări din funcție.



UPDATE ora 20.00 Premierul Viorica Dăncilă a declarat că în şedinţa CExN a PSD s-a făcut o evaluare a secretarilor de stat, menţionând că sunt ministere unde sunt posturi vacante şi că deocamdată nu s-a vorbit despre schimbări punctuale în rândul celor aflaţi în funcţii.

„S-a văzut locurile care sunt vacante, s-a făcut o evaluare a miniştrilor secretari de stat. Deocamdată nu am vorbit despre schimbări punctuale. Am văzut care este situaţia la fiecare minister în parte. Avem ministere unde avem nevoie de secretari de stat, sunt posturi vacante. Nu aş putea să spun un număr, pentru că nu am făcut o evaluare numerică”, a afirmat Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Întrebată dacă s-a discutat despre posibilitatea ca numirea secretarilor de stat să se facă de fiecare ministru în parte şi nu de premier, Dăncilă a spus că nu a discutat acest lucru. „Nu am discutat despre acest lucru, dar întotdeauna vine propunerea de la ministrul respectiv pentru numirea secretarului de stat, premierul îşi dă acordul sau nu în funcţie de discuţia cu ministrul de resort”, a adăugat Dăncilă.

Premierul a spus că se va face şi o evaluare a fiecărui ministru în parte și că face o evaluare săptămânală a membrilor Executivului.

„A fost perioada în care am evaluat de unde pornim, fiecare şi-a pus un termen de rezolvare a problemelor din programul de guvernare, am făcut un grafic punctual pe fiecare minister, perioada în care trebuie să se încadreze, am fost într-un stadiu de evaluare. De acum putem spune că am pornit cu motoarele şi vedem activitatea fiecăruia pe principiu, foarte corect: încadrarea pe măsuri. (…) Pentru mine, ca prim ministru, evaluarea o fac săptămânal ca să văd cum stă pe fiecare măsură care are un termen mai apropiat. Mi se pare normal să monitorizez activitatea miniştrilor din punctul de vedere al programului de guvernare, pe urmă o să facem şi o activitate la partid, o activitate în coaliţia de guvernare”, a adăugat Dăncilă.

Știre inițială

”Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi înlocuiţi din 96, cred. Mai sunt 2-3 cazuri în care vor mai fi discuţii zilele următoare”, a spus președintele PSD.

Întrebat de ce au fost înlocuiţi din funcție aceștia, Dragnea a răspuns: ”Din mai multe motive”.

Liderul PSD a mai spus că e posibil ca în 2-3 situații să se mai întâmple demiteri, dar urmează să finalizeze premierul discuţile cu miniştrii respectivi.



Anterior, și preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că patru secretari de stat ai formaţiunii vor fi schimbaţi în zilele următoare, deoarece nu au reuşit să performeze pe partea profesională şi politică.

„Cel mai important punct de pe ordinea de zi a şedinţei Biroului Politic a fost evaluarea secretarilor de stat. Aşa cum am mai anunţat, astăzi o parte din rezultatele evaluării le-am dat. I-am felicitat pe cei care au performat bine pe cele două componente importante, adică pe partea profesională – activitatea în instituţia unde funcţionează şi cealaltă componentă – activitatea politică. Avem câţiva colegi care profesional sunt apreciaţi, dar nu au activitate politică deloc şi aceste posturi sunt politice. Prin urmare, le-am cerut să îşi revizuiască atitudinea pentru că altfel putem să îi promovăm directori în ministerele respective. Sunt unii care nu au trecut acest examen şi care în următoarele zile vor fi schimbaţi din posturi, dar nu am să fac anunţurile acum. Cred că sunt patru (din 14 – n.r), sunt posturi de secretari de stat sau asimilate funcţiilor şefi de agenţii sau vicepreşedinţi, adjuncţi de agenţii care au ranguri echivalente”, a susţinut Tăriceanu, după şedinţa Biroul Politic Executiv al ALDE.

Liderul ALDE a precizat că cei care nu au primit calificative satisfăcătoare la evaluare vor reveni în organizaţiile de partid.