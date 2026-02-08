Lucrările de modernizare, întârziate

Pe magistrala 300, care traversează Cluj, Huedin, Oradea și Episcopia Bihor, se derulează lucrări pe patru loturi, însumând 162 km. Contractele pentru aceste lucrări, în valoare totală de 7,7 miliarde lei, au fost semnate în toamna lui 2022, iar șantierele au fost deschise oficial în 2023, lucrările începând în 2024. Termenul inițial de finalizare era iunie 2026, dar toate cele patru loturi sunt deja în întârziere și nu vor respecta termenul.

Situația lucrărilor pe loturi

Conform datelor transmise de CFR SA, loturile Cluj-Aghireș (55% finalizat) și Aghireș-Poieni (59%) sunt cele mai avansate și ar putea fi gata până în decembrie 2026. În schimb, loturile Poieni-Aleșd (16%) și Aleșd-Frontieră (32%) sunt mult în urmă, iar finalizarea lor este estimată pentru decembrie 2027. Însă, lucrările din defileul Crișului Repede, considerate cele mai problematice, ar putea întârzia și mai mult acest termen.

„Este foarte important să se dea drumul la o parte din traseu până în august 2026 pentru a putea să luăm cât mai mulți bani din PNRR, astfel încât corecția financiară să fie cât mai mică”, a declarat Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructura (API).

Finanțarea lucrărilor se bazează pe fonduri nerambursabile din PNRR, însă termenul limită pentru accesarea acestora este august 2026. După această dată, proiectul va trebui finanțat prin programul operațional obișnuit, riscând să consume bani alocați altor proiecte de infrastructură și să sufere noi întârzieri.

Trenuri mai rapide, dar fără schimbări majore

După finalizarea lucrărilor, trenurile pe ruta Cluj-Oradea ar trebui să circule cu viteze de până la 160 km/h, reducând timpul de călătorie la 118 minute. Totuși, media de viteză pe traseu va fi de doar 75 km/h, din cauza porțiunilor montane și a traseului sinuos. „Ca să ai viteze mai mari de exploatare trebuie să ai tuneluri sau poduri și viaducte mai lungi ca să străbați acele văi”, a explicat Ionuț Ciurea.

Deși viteza nu va crește semnificativ, modernizarea este crucială pentru a preveni degradarea infrastructurii feroviare. „Și calea ferată are un termen de expirare. Dacă timp de 10-15 ani nu faci nimic, începi să pui restricții, iar dacă ajungi la 20 de ani trebuie să o repari capital”, a adăugat Ciurea.

Transport alternativ și situația actuală

În prezent, trenurile sunt înlocuite de 13 autobuze operate de companii precum Transferoviar, CFR Călători și Interregional. Acestea fac între 3 ore și 50 minute și 4 ore și 25 minute pe traseul Cluj-Oradea, în funcție de numărul de opriri.

Lucrările includ și modernizarea celor 6 km dintre Oradea și Episcopia Bihor, la granița cu Ungaria. De acolo, trenurile vor putea continua spre Biharkeresztes și mai departe spre Budapesta, pe o distanță de 241 km. Electrificarea va aduce beneficii semnificative, eliminând nevoia de schimbare a locomotivelor diesel și facilitând transportul de mărfuri pe rute internaționale, cum ar fi Constanța-Oradea.

