„Puii cântăresc 8,26 kg, respectiv 8,16 kg. Le-am administrat deja primul vaccin, urmează al doilea la vârsta de trei luni, după care le vom da drumul în țarc. Este o procedură medicală obligatorie pentru a le îmbogăți imunitatea”, precizează Alexandru Sârbu, medicul veterinar al Grădinii Zoologice Oradea, conform publicației locale Oradea.ro.

Pentru moment, tigrii se hrănesc exclusiv cu laptele matern și petrec zilele jucându-se alături de mama lor, Frida, în vârstă de 11 ani. Tatăl lor, Freddy, în vârstă de 10 ani, formează alături de Frida un cuplu îndrăgit de publicul orădean. Cei doi tigri au fost aduși în 2021 de la un parc zoologic din Slovacia și s-au adaptat perfect în noua lor casă.

„Venirea pe lume a acestor doi pui este a treia reproducere reușită a cuplului de la sosirea în Oradea, Frida și Freddy fiind deja părinții altor 4 pui aduși pe lume în anii precedenți. Ceea ce nu face decât să confirme calitatea condițiilor de viață și a îngrijirii de care se bucură animalele de la Zoo Oradea”, precizează Florin Ienciu, administratorul Grădinii Zoologice din Oradea.

Programul de vizită în perioada aprilie-august este zilnic, între orele 9-19 (până la ora 18, la casierie). Momentan, cei doi tigri pot fi admirați doar prin geamul de sticlă al țarcului special amenajat.

Totodată, aceștia nu și-au primit deocamdată botezul, prin urmare, iubitorii de animale sunt așteptați să le aleagă un nume, scrie publicația menționată.