Nutriționiștii explică ce aduce nou acest produs și ce ar trebui să știe consumatorii înainte de a-l include în dieta zilnică, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Înghețata bogată în proteine: O alternativă, dar nu neapărat pentru toți

În timp ce înghețata tradițională este apreciată pentru textura sa cremoasă și gustul bogat, variantele bogate în proteine promit beneficii nutriționale adiționale. Totuși, Samantha Cochran, dietetician la Centrul Medical Universitar din Ohio, avertizează că aceste alternative nu sunt mereu comparabile cu înghețata clasică din punct de vedere al gustului și texturii: „Deși înghețatele bogate în proteine pot arăta similar cu înghețatele obișnuite, consistența și dulceața pot diferi. Dacă înghețatei îi lipsește grăsimea, poate părea că îi lipsește cremozitatea. Textura nu este chiar aceeași.”

În plus, aceste produse conțin ingrediente precum guma xantan, celuloza sau inulina, folosite pentru a compensa lipsa grăsimilor și pentru a obține o textură apropiată de cea a înghețatei obișnuite. Alteori, producătorii apelează la îndulcitori artificiali și alcooli de zahăr, care pot aduce un gust diferit față de zaharurile clasice folosite în rețetele tradiționale.

Ce ingrediente se ascund în înghețata proteică?

O cupă de înghețată bogată în proteine (aproximativ 300-400 de grame) poate conține între 17 și 24 de grame de proteine, adică 6-8 grame la o porție de aproximativ 2/3 de cană. De obicei, aceste înghețate sunt preparate cu lapte ultrafiltrat, proteine din zer sau cazeină, toate având un conținut scăzut de grăsimi și zahăr.

Totuși, experții atrag atenția asupra faptului că o cantitate mare de proteine nu înseamnă neapărat că produsul este mai sănătos. Abigail Collen, dietetician la Spitalul Mount Sinai, subliniază: „Pentru o persoană obișnuită, înghețata nu este un loc de unde aș recomanda cuiva să își procure proteine. Dacă nu încercați în mod activ să obțineți mai multe proteine, nu există niciun motiv să înlocuiți înghețata tradițională cu o alternativă bogată în proteine, mai ales dacă nu vă place gustul.”

Atenție la ambalajele care induc în eroare

Un alt aspect important subliniat de specialiști este modul în care înghețatele bogate în proteine sunt promovate. Deseori, ambalajele acestora sunt concepute în așa fel încât să sugereze că produsul poate fi consumat fără restricții.

Totuși, Samantha Cochran avertizează: „În general, nu este o idee bună, indiferent de tipul de înghețată. Consumul unei cantități mari dintr-un singur aliment nu este niciodată recomandat. Varietatea este baza unei diete sănătoase, așa că este întotdeauna o alegere mai bună să te saturi cu o masă echilibrată sau o gustare combinată decât să mănânci o cutie întreagă de înghețată – fie că este bogată în proteine sau nu.”

Pentru cine este recomandată?

Consumul de înghețată proteică poate fi util mai ales pentru sportivi sau pentru persoanele cu nevoi nutriționale speciale, care trebuie să-și suplimenteze aportul de proteine. În schimb, pentru persoanele fără astfel de necesități, acest tip de produs nu reprezintă o necesitate absolută.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment care circulă în toată presa. Răsturnare majoră de situație la vârful țării! S-au speculat multe, dar știrea fulger acum a venit! În urmă cu doar câteva momente PSD a făcut anunțul
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
GSP.RO
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
GSP.RO
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
Parteneri
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu se mai ascund, e cuplul momentului în România! A ieșit soarele și pe strada ei, iar lui i-a pus Dumnezeu mâna în cap! Felicitări, să fiți fericiți! Că frumoși sunteți!
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
Avantaje.ro
Cum arată vedeta noastră, după ce și-a făcut lifting facial: „Am purtat ochelari de soare în casă să nu sperii copiii”
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
„Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța
Adevarul.ro
„Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
Fanatik.ro
„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Oraşul din România măturat de vijelie. Oamenii s-au baricadat în case, vântul a smuls copaci şi acoperişuri
ObservatorNews.ro
Oraşul din România măturat de vijelie. Oamenii s-au baricadat în case, vântul a smuls copaci şi acoperişuri
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Încă un afacerist cunoscut a plecat fulgerător! Fost acționar TV la una dintre cele mai cunoscute televiziuni România, mort la doar 60 de ani!
Parteneri
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
GSP.ro
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
GSP.ro
Laszlo Dioszegi, după decizia TAS în cazul lui Cosmin Matei: „E puțin curios că se întâmplă tocmai acum”
Parteneri
Obiectul legendar al lui Maradona, scos la licitație! Ar putea valora 10 milioane de dolari
Mediafax.ro
Obiectul legendar al lui Maradona, scos la licitație! Ar putea valora 10 milioane de dolari
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Wowbiz.ro
Detalii halucinante în cazul bărbatului găsit îngropat într-o curte din Botoșani! Marinel a fost înjunghiat în inimă, iar concubina lui se numără printre suspecți
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Redactia.ro
Leo Messi, în doliu! Odihnă veșnică
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori
KanalD.ro
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un adolescent a deschis focul într-o școală din Thailanda. Și-ar fi împușcat bunicii și mai mulți profesori

Politic

Parteneri
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
A scos banii! Neluțu Varga, prima decizie pentru a îi face echipă lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online