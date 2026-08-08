Nutriționiștii explică ce aduce nou acest produs și ce ar trebui să știe consumatorii înainte de a-l include în dieta zilnică, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Înghețata bogată în proteine: O alternativă, dar nu neapărat pentru toți

În timp ce înghețata tradițională este apreciată pentru textura sa cremoasă și gustul bogat, variantele bogate în proteine promit beneficii nutriționale adiționale. Totuși, Samantha Cochran, dietetician la Centrul Medical Universitar din Ohio, avertizează că aceste alternative nu sunt mereu comparabile cu înghețata clasică din punct de vedere al gustului și texturii: „Deși înghețatele bogate în proteine pot arăta similar cu înghețatele obișnuite, consistența și dulceața pot diferi. Dacă înghețatei îi lipsește grăsimea, poate părea că îi lipsește cremozitatea. Textura nu este chiar aceeași.”

În plus, aceste produse conțin ingrediente precum guma xantan, celuloza sau inulina, folosite pentru a compensa lipsa grăsimilor și pentru a obține o textură apropiată de cea a înghețatei obișnuite. Alteori, producătorii apelează la îndulcitori artificiali și alcooli de zahăr, care pot aduce un gust diferit față de zaharurile clasice folosite în rețetele tradiționale.

Ce ingrediente se ascund în înghețata proteică?

O cupă de înghețată bogată în proteine (aproximativ 300-400 de grame) poate conține între 17 și 24 de grame de proteine, adică 6-8 grame la o porție de aproximativ 2/3 de cană. De obicei, aceste înghețate sunt preparate cu lapte ultrafiltrat, proteine din zer sau cazeină, toate având un conținut scăzut de grăsimi și zahăr.

Totuși, experții atrag atenția asupra faptului că o cantitate mare de proteine nu înseamnă neapărat că produsul este mai sănătos. Abigail Collen, dietetician la Spitalul Mount Sinai, subliniază: „Pentru o persoană obișnuită, înghețata nu este un loc de unde aș recomanda cuiva să își procure proteine. Dacă nu încercați în mod activ să obțineți mai multe proteine, nu există niciun motiv să înlocuiți înghețata tradițională cu o alternativă bogată în proteine, mai ales dacă nu vă place gustul.”

Atenție la ambalajele care induc în eroare

Un alt aspect important subliniat de specialiști este modul în care înghețatele bogate în proteine sunt promovate. Deseori, ambalajele acestora sunt concepute în așa fel încât să sugereze că produsul poate fi consumat fără restricții.

Totuși, Samantha Cochran avertizează: „În general, nu este o idee bună, indiferent de tipul de înghețată. Consumul unei cantități mari dintr-un singur aliment nu este niciodată recomandat. Varietatea este baza unei diete sănătoase, așa că este întotdeauna o alegere mai bună să te saturi cu o masă echilibrată sau o gustare combinată decât să mănânci o cutie întreagă de înghețată – fie că este bogată în proteine sau nu.”

Pentru cine este recomandată?

Consumul de înghețată proteică poate fi util mai ales pentru sportivi sau pentru persoanele cu nevoi nutriționale speciale, care trebuie să-și suplimenteze aportul de proteine. În schimb, pentru persoanele fără astfel de necesități, acest tip de produs nu reprezintă o necesitate absolută.

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