Aflată la ultima consultație dinaintea marelui eveniment, vedeta a transmis că totul decurge perfect și că mai are doar două zile până când își va ține fetița în brațe.

Alexandra Stan: „Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”

Fetița va purta numele Eva, iar artista a dezvăluit data exactă la care va avea loc nașterea.

„Ultima consultație la doamna doctor Ioana Drăgan în cabinet înainte de naștere! Totul e bine! Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”, a mărturisit Alexandra Stan plină de entuziasm.

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Pe lângă emoțiile specifice acestei etape, cântăreața le-a pregătit o surpriză de proporții celor care îi apreciază muzica. În ciuda faptului că se află la un pas de a aduce pe lume primul ei copil, Alexandra Stan nu a uitat de cariera sa artistică și a lansat piesa „Set Me Free”, o colaborare specială cu Dony, chiar în ultimele zile de sarcină.

Vedeta a glumit pe seama situației și a explicat că această lansare muzicală reprezintă, de fapt, un cadou oferit de viitoarea ei fiică pentru comunitatea de fani care o susține necondiționat.

„Ați crezut că vă las fără o piesă nouă? Nu, nu, nu! Mai am, la propriu, doar 2 zile până nasc, așa că bănuiesc că acesta este cadoul pe care vi-l oferă Eva! Chiar îmi imaginez că asta cântă ea acum, în burtică! Hihi! Îți mulțumesc, Dony, că ai împărtășit piesa asta cu mine! Ne revedem curând, într-o nouă formulă!”, a adăugat artista.

Cum a aflat Alexandra Stan că este însărcinată

Alexandra Stan și iubitul ei, Ștefan, vor deveni, pentru prima dtă părinți la începutul săptămânii viitoare. Ștefan Oprea nu este doar iubitul ei, ci și toboșarul ei de aproximativ patru ani. De-a lungul timpului, relația lor profesională s-a transformat într-o prietenie foarte strânsă, iar mai apoi, natural, într-o frumoasă poveste de iubire. Artista a povestit cum a aflat că este însărcinată.

„A fost cea mai tare zi din viața mea pe care nu o să o uit niciodată. Mă pregăteam pentru concertul cu Ricky Martin, eram cu Iulia, aveam eu senzația că sunt însărcinată. Mie nici măcar nu îmi întârziase. Am oprit la farmacie, am ajuns acasă, m-am dus să fac duș, între timp mi-am făcut testul, l-am lăsat pe marginea chiuvetei și am intrat în duș. Când am ieșit și m-am uitat la test, am simțit un gol în stomac, i-am simțit prezența, a fost prima dată când am conștientizat că am un suflet în interiorul corpului meu”, a mărturisit artista.

Ce probleme a avut Alexandra Stan la începutul sarcinii

Alexandra Stan s-a confruntat cu probleme la începutul sarcinii. Ea a vorbit ulterior despre dificultățile întâmpinate în acea perioadă.

“Eu am avut un hematom la începutul sarcinii, care era destul de mic, nu prezenta riscuri, nu am avut sângerări. După care, după vreo 2-3 săptămâni, la următorul control, crescuse destul de mare, devenise de 5-6 centimetri diametru. Am făcut tratament foarte puternic cu hormoni, cu progesteron de 3 feluri – ovule, injecții în burtă și pastile. Într-un final, a dispărut. Acum sunt fericită. Bineînțeles, m-am îngrășat pentru că am mâncat și a trebuit să stau în repaus, pe canapea, timp de aproape 2 luni, ceea ce a fost foarte traumatizant pentru mine și psihic și fizic”, povestea ea în urmă cu ceva timp pentru Click.

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