Un cuplu care căuta un spațiu de cazare accesibil, cu un pat și o baie, s-a trezit într-un apartament cu o baie atât de mică încât mulți au comparat-o cu un colț improvizat.

În videoclipul viral, bărbatul abia reușește să se așeze pe toaletă din cauza spațiului îngust, în timp ce soția sa râde de situație.

Mulți utilizatori au comentat că scena le-a amintit de celebra replică: „Nu contează cum arată apartamentul, doar să fim aproape de mare”. Însă, după cum subliniază Blic, astfel de cazuri evidențiază importanța verificării atente a fotografiilor și detaliilor despre cazare înainte de a face o rezervare.

Unii au împărtășit experiențe similare, povestind despre spații de cazare neobișnuite întâlnite în timpul vacanțelor.

„Aceste surprize pot fi mai mari decât ne-am imagina”, a scris un utilizator pe rețelele sociale.

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