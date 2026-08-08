Călătoriile în altă țară din UE împreună cu câinele, pisica sau dihorul de companie sunt facilitate de normele UE. Acestea acoperă, de asemenea, călătoriile în UE dintr-o țară sau un teritoriu din afara Uniunii, conform Your Europe.

Ce condiții trebuie să îndeplinească animalul pentru a călători în UE

Cu câteva excepții, animalul de companie vă poate însoți în altă țară din UE sau când intrați dintr-o țară terță, într-o țară din UE, dacă:

a fost microcipat (în conformitate cu cerințele tehnice din anexa IV la Regulamentul UE privind circulația animalelor de companie) sau are un tatuaj lizibil în mod clar dacă este aplicat înainte de 3 iulie 2011

a fost vaccinat împotriva rabiei

a fost supus unui test de titrare a anticorpilor antirabici atunci când călătoriți dintr-o țară din afara UE (utilizați instrumentul de mai jos pentru a verifica dacă aceasta este o cerință pentru țara din afara UE din care călătoriți)

a fost tratat împotriva teniei Echinococcus multilocularis, dacă zona de destinație nu este afectată de tenie (Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia și Irlanda de Nord)

a fost certificat ca fiind apt să călătorească de către un medic veterinar oficial (relevant numai pentru călătoriile dintr-o țară din afara UE)

are un pașaport european valabil pentru animale de companie, atunci când călătoriți din: o țară din UE sau Irlanda de Nord către o altă țară din UE sau Irlanda de Nord

are un certificat UE de sănătate animală valabil, atunci când călătoriți dintr-o țară din afara UE, scrie Your Europe.

Ce documente sunt necesare

Pentru a călători între țările UE alături de câini, pisici sau dihori domestici, este obligatoriu să dețineți un pașaport european pentru animale de companie. Acest document standardizat la nivelul Uniunii Europene poate fi obținut doar de către proprietarii de animale de companie care au reședința în UE.

Pașaportul european pentru animale de companie include informații esențiale despre animal, cum ar fi descrierea acestuia, numărul microcipului sau codul tatuat, istoricul vaccinurilor (inclusiv cel antirabic), precum și datele de contact ale proprietarului și ale medicului veterinar care a emis documentul. Documentul este valabil pe toată durata vieții animalului, cu condiția ca toate informațiile legate de sănătatea acestuia să fie actualizate.

Acest pașaport poate fi obținut de la medicii veterinari autorizați, care au permisiunea autorităților competente să emită astfel de documente.

Pentru cei care călătoresc cu animale de companie din afara Uniunii Europene, este necesar un certificat UE privind sănătatea animalelor, conform Your Europe. Acest certificat oferă detalii precise despre animal, inclusiv identitatea, starea de sănătate și dovada vaccinării antirabice. Documentul trebuie emis de un veterinar oficial din țara de plecare cu cel mult 10 zile înainte de sosirea în UE.

Certificatul rămâne valabil pentru călătoriile între statele membre ale UE timp de până la 6 luni de la emitere sau până la expirarea vaccinului antirabic.

„În plus, ar trebui să completați și să anexați o declarație scrisă la certificatul de sănătate al animalului dumneavoastră de companie, care să ateste faptul că relocarea sa nu se face în scop comercial. Această declarație este, de asemenea, necesară în cazul în care animalul dumneavoastră de companie călătorește sub responsabilitatea unei persoane autorizate de dumneavoastră. În acest caz, călătoria dumneavoastră trebuie să aibă loc în termen de 5 zile de la călătoria animalului de companie/a persoanei autorizate”, conform Your Europe.

Când poate călători animalul de companie fără proprietarul său

În general, animalele de companie trebuie să călătorească alături de proprietarii lor. Totuși, în situația în care acest lucru nu este posibil, proprietarii pot da o autorizație scrisă unei alte persoane pentru a însoți animalul de companie. Acest lucru este permis doar în situația în care călătoria este efectuată în termen de 5 zile de la călătoria animalului de companie alături de persoana autorizată.

Cum poți călători cu mai mult de cinci animale de companie

Conform site-ului menționat, se poate călători cu maximum 5 animale de companie (câini, pisici, dihori domestici). Totuși, dacă acest număr este depășit, trebuie furnizate următoarele dovezi:

animalele respective participă la un concurs, la o expoziție sau la un eveniment sportiv (prezentând, de exemplu, un document de înregistrare

au vârsta mai mare de 6 luni.





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