România, acoperită de un val de căldură și unul de vijelii

Sâmbătă valul de căldură a persistat în Banat, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Pe tot parcursul zilei a fost caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins și depășit pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime au atins până la 37 de grade Celsius.

Cu toate acestea, în prima zi de weekend, în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei vântul va avea intensificări, iar la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În plus, meteorologii notează că intensificările vântul vor fi local, în vest și sud-vestul teritoriului, iar la rafală se vor atinge viteze de 40…45 km/h și izolat de peste 50…55 km/h.

Lista completă a localităților aflate în calea furtunilor

După-amiaza, în jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.

COD GALBEN

Între 15:55-17:00: Județul Gorj (Târgu Cărbunești, Drăguțești, Scoarța, Dănești, Bustuchin, Borăscu, Prigoria, Văgiulești, Bolboși, Albeni) și Județul Mehedinţi (Strehaia, Corcova, Tâmna, Bâcleș, Prunișor, Pădina, Livezile, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua);

Județul Gorj (Târgu Cărbunești, Drăguțești, Scoarța, Dănești, Bustuchin, Borăscu, Prigoria, Văgiulești, Bolboși, Albeni) și Județul Mehedinţi (Strehaia, Corcova, Tâmna, Bâcleș, Prunișor, Pădina, Livezile, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua); Între 15:46-16:30: Județul Hunedoara (Deva, Simeria, Băița, Certeju de Sus, Șoimuș, Geoagiu, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Balșa, Cârjiți);

Județul Hunedoara (Deva, Simeria, Băița, Certeju de Sus, Șoimuș, Geoagiu, Vețel, Rapoltu Mare, Hărău, Balșa, Cârjiți); Între 15:37-16:30: Județul Caraş-Severin (Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Bucoșnița, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Păltiniș, Sichevița, Rusca Montană, Buchin, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Domașnea, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Brebu Nou);

Județul Caraş-Severin (Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Bucoșnița, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Păltiniș, Sichevița, Rusca Montană, Buchin, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Domașnea, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Brebu Nou); Între 15:30-16:30: Județul Gorj (Târgu Cărbunești, Bâlteni, Plopșoru, Țicleni, Aninoasa, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Logrești, Stejari, Săulești, Licurici, Căpreni, Berlești, Jupânești, Hurezani, Bărbătești) și Județul Mehedinţi (Gogoșu, Jiana, Devesel, Gruia, Burila Mare);

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