Vulturul și cei doi grifoni din bronz și-au regăsit locul pe Palatul Universității
Ansamblul reamplasat sâmbătă, 8 august, pe clădire face parte din cadrul lucrărilor de restaurare derulate de Compania Națională de Investiții (CNI).
„Evenimentul reprezintă primul pas al refacerii integrale a frontonului original al Palatului Universității din București, proiect care va continua în următorii doi ani, până la reconstituirea completă a ansamblului sculptural conceput de arhitectul Alexandru Orăscu și realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 și 1869”, a precizat Universitatea din București, pe Facebook.
Ansamblul montat sâmbătă este realizat din bronz și este alcătuit dintr-un vultur cu o greutate de aproximativ o tonă și doi grifoni de aproximativ 300 de kilograme fiecare.
„Lucrarea, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, este semnată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu colaboratorii săi, Teodor și Ștefan Siminic, fiind realizată prin tehnica tradițională a bronzului turnat prin ceară pierdută, cizelat și patinat, și are la bază creația originală a sculptorului Karl Storck”, a mai adăugat sursa citată.
Proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării
Aceste elemente emblematice au dispărut de pe frontonul clădiri în urma bombardamentelor din 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
„Prin acest proiect, CNI SA contribuie la conservarea și punerea în valoare a unuia dintre cele mai reprezentative monumente de patrimoniu ale României, redând identitatea arhitecturală originală a unei clădiri-simbol pentru Capitală”, a transmis CNI.
Lucrările de reamplasare a acestor elemente emblematice pe clădirea Palatului Universității au fost realizate de Construcții Erbașu.
Proiectul de consolidare, restaurare și modernizare este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , prin CNI. Lucrările sunt realizate de Construcții Erbașu în asociere cu Terragaz Construct, Euras și Polarh Design.
gabbagabbahey 08.08.2026, 16:47
Pentru ca de ce, de doua milioane de lei (aproximativ 380000€ la cursul de azi), sa nu tinem in scoala niste copii sarmani, sa finantam un spital, sau sa subventionam pretul energiei, cand putem pune un pasaroi pe cladirea Universitatii? Propaganda ieftina, bani aruncati, mai mare scarba.
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