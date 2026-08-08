Vulturul și cei doi grifoni din bronz și-au regăsit locul pe Palatul Universității

Ansamblul reamplasat sâmbătă, 8 august, pe clădire face parte din cadrul lucrărilor de restaurare derulate de Compania Națională de Investiții (CNI).

„Evenimentul reprezintă primul pas al refacerii integrale a frontonului original al Palatului Universității din București, proiect care va continua în următorii doi ani, până la reconstituirea completă a ansamblului sculptural conceput de arhitectul Alexandru Orăscu și realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 și 1869”, a precizat Universitatea din București, pe Facebook.

Ansamblul montat sâmbătă este realizat din bronz și este alcătuit dintr-un vultur cu o greutate de aproximativ o tonă și doi grifoni de aproximativ 300 de kilograme fiecare.

„Lucrarea, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, este semnată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu colaboratorii săi, Teodor și Ștefan Siminic, fiind realizată prin tehnica tradițională a bronzului turnat prin ceară pierdută, cizelat și patinat, și are la bază creația originală a sculptorului Karl Storck”, a mai adăugat sursa citată.

Proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării

Aceste elemente emblematice au dispărut de pe frontonul clădiri în urma bombardamentelor din 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Prin acest proiect, CNI SA contribuie la conservarea și punerea în valoare a unuia dintre cele mai reprezentative monumente de patrimoniu ale României, redând identitatea arhitecturală originală a unei clădiri-simbol pentru Capitală”, a transmis CNI.

Lucrările de reamplasare a acestor elemente emblematice pe clădirea Palatului Universității au fost realizate de Construcții Erbașu.

Proiectul de consolidare, restaurare și modernizare este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , prin CNI. Lucrările sunt realizate de Construcții Erbașu în asociere cu Terragaz Construct, Euras și Polarh Design.

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