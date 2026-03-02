Reduceri automate, fără documente suplimentare

Conform directorului adjunct al Direcției Economice din cadrul Primăriei Oradea, Sorin Iacob, contribuabilii eligibili nu vor fi nevoiți să depună documente sau cereri. „Vom opera în baza noastră de date fără să chemăm contribuabilii la Primărie.

Spre exemplu, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat am cerut evidența de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”, a declarat Iacob pentru Bihoreanul.

Municipalitatea își va actualiza automat baza de date și pentru clădirile mai vechi de 100 de ani. „Primăria Oradea are deja aceste date din anii anteriori când se acordau astfel de scutiri”, a adăugat oficialul.

Cine beneficiază de reduceri?

Facilitățile fiscale aduc reduceri semnificative pentru mai multe categorii:

Persoanele cu handicap grav: reducere de 50% pentru impozitul aferent clădirii de domiciliu, terenului aferent și unui autoturism cu cilindree sub 2.000 cmc.

Persoanele cu handicap accentuat: reducere de 25% pentru aceleași tipuri de impozite.

Imobilele cu o vechime între 50 și 100 de ani: reducere de 15%.

Clădirile mai vechi de 100 de ani: reducere de 25%.

Ce se întâmplă cu taxele deja plătite?

Contribuabilii care au achitat deja impozitele pentru a beneficia de bonificația de 10% (disponibilă până la 31 martie 2026) și care se încadrează la noile reduceri își pot recupera banii sau îi pot lăsa în cont pentru obligații viitoare.

„În cazul celor care au plătit, noi vom nota în evidențe o suprasolvire, faptul că au achitat sume în plus. Acestea pot rămâne în cont pentru a stinge viitoare obligații fiscale sau, la cerere, vor fi returnate plătitorilor”, a explicat Sorin Iacob.

Actualizări online

Pentru a nu afecta accesul contribuabililor la portalul Primăriei, actualizarea informațiilor în baza de date se va realiza în noaptea de luni spre marți, a confirmat Primăria Oradea.

Măsurile vin în contextul schimbării modului de acordare a facilităților fiscale, în special pentru persoanele cu handicap, care până în 2025 beneficiau uniform de reduceri. „DGASPC Bihor are datele la zi, așa că vom avea o evidență clară”, a mai subliniat Sorin Iacob.



