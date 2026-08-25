Un accident între un autoturism și un autocar a restricționat traficul pe DN1

Un accident rutier a avut loc luni seară, 24 august 2026, pe DN1, în zona orașului Breaza. Impactul s-a produs între un autocar și un autoturism, informează portalul de știri locale Observatorul Prahovean. În urma coliziunii, traficul rutier a fost restricționat pe o singură bandă pe sensul spre Brașov.

54 de persoane se aflau în autocar la momentul impactului

Potrivit ISU Prahova, în autocar se aflau 54 de pasageri și șoferul, iar autoturismul transporta două persoane. „Cele două persoane din autoturism au suferit leziuni minore și primesc îngrijiri medicale din partea echipajului SAJ”, au declarat reprezentanții ISU Prahova pentru sursa citată mai sus.

La fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Comarnic cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, alături de două echipaje SMURD din Sinaia și Câmpina. De asemenea, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova s-au alăturat intervenției. Cei 54 de pasageri ai autocarului au reușit să coboare fără a suferi răni și au refuzat examinarea medicală.

Accidentul a avut loc la doar câteva ore după ce o altă tragedie s-a petrecut pe DN1, între Turda și Câmpia Turzii. Un bărbat a murit pe loc în urma accidentului, iar fiului său i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau trei persoane.

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