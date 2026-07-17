De la 9,95 la 10, o contestație care a schimbat totul

Ioana a decis să conteste nota inițială la matematică, 9,95, considerând că merita mai mult, relatează publicația locală Observatorul Prahovean.

„Sincer, nu aveam foarte multă încredere în mine. Am crezut că media o să-mi scadă, pentru că au fost multe cazuri în care s-a întâmplat asta la contestații”, a declarat ea.

Surpriza a fost cu atât mai mare când a aflat că nota i-a fost majorată, obținând astfel media maximă. „M-am bucurat enorm și a fost un șoc”, a adăugat tânăra.

Rezultatul a fost aflat la mare

Vestea cea mare nu a venit într-o atmosferă tensionată acasă, în fața calculatorului, ci la mare, unde Ioana se afla în vacanță. După terminarea examenelor, aceasta a ales să se relaxeze, petrecând câteva zile mai întâi la munte, apoi la Costinești. Chiar în timpul festivalului Beach Please, duminică după-amiază, rezultatele contestațiilor au fost publicate mai devreme decât se aștepta.

Deși rezultatul la Bacalaureat este impresionant, Ioana era deja preadmisă la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnica din București, fără să fie necesar un alt examen. Performanța care i-a asigurat locul a fost obținerea unei mențiuni la faza județeană a Olimpiadei de Informatică Aplicată.

„Nu mă așteptam ca acel premiu să conteze, pentru că nu e un premiu național, dar am văzut pe site că se acceptă, am aplicat și am fost admisă”, a explicat Ioana.

Ce sfat are pentru viitorii absolvenți

Ioana are un mesaj clar pentru elevii care urmează să susțină examenul de Bacalaureat.

„Sfatul meu este să aibă încredere în ei și să nu renunțe atunci când întâmpină dificultăți. E important să învețe constant, nu doar în ultimele săptămâni, pentru că rezultatele bune se construiesc în timp. Recomand și un echilibru cu momentele de relaxare — ajută să fim mai concentrați”.

În Galați, o elevă care avea media 9,10 la BAC înainte de contestații, a obținut a treia medie de zece din județ.

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