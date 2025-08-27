„Acest bazin pe care l-am inaugurat astăzi (anul 2020 – n.r.) are o importanță multiplă pentru noi, pentru că realizează o bază de selecție deosebită pentru viitorii campioni, copiii din sectorul 4 având acces liber la această facilitate sportivă”, declara primarul PSD Daniel Băluță, la inaugurare.

Daniel Băluță promitea, la inaugurarea bazinului, gratuitate pentru copii

Însă, în realitate, accesul gratuit la bazin este mult mai restricționat. Elevii pot înota gratuit doar în timpul orelor de sport sau în limita a patru ședințe consecutive de 50 de minute pe an.

În rest, bazinul este exploatat contra cost de un club sportiv privat, al cărui președinte este Sebastian Nicolae Ciolan, care a ocupat funcția de consilier în cabinetul mai multor președinți ai Camerei Deputaților, toți membri ai PSD.

La doar un an de la inaugurare, bazinul a fost concesionat pentru trei ani către Clubul Sportiv Attack Team. Primăria Sectorului 4 din București a încasat puțin peste 700.000 de euro din această concesiune.

Bazinul, care a costat trei milioane de euro, a fost realizat cu finanțare de la Uniunea Europeană.

Obiectivul declarat era „creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.

Bazinul din bani publici, concesionat unui club sub control PSD

Președintele Clubului Sportiv Attack Team, Sebastian Nicolae Ciolan, are legături strânse cu Partidul Social Democrat.

El a ocupat funcția de consilier în cabinetul mai multor președinți ai Camerei Deputaților, toți membri PSD.

Ciolan a deținut și alte funcții de top în companii de stat, precum ROMATSA și Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR. Este și membru al Marii Loji Naționale din România.

Daniel Băluță și șeful clubului de sport nu comentează

În 2024, Primăria Sectorului 4 din București și clubul lui Ciolan au încheiat un nou contract de concesiune. În ciuda solicitărilor repetate ale jurnaliștilor, acest document nu a fost făcut public.

Primăria Sectorului 4 a refuzat să furnizeze contractul, pretinzând că este deja public, dar fără a oferi dovezi în acest sens. Reprezentantul Clubului Sportiv Attack Team a refuzat, de asemenea, să transmită noul contract.

Sursa citată a cerut un punct de vedere de la primarul Daniel Băluță, dar nu a primit niciun răspuns până la publicarea articolului. La rândul lui, Sebastian Nicolae Ciolan a refuzat să comenteze despre contractul de concesiune sau despre legăturile sale cu PSD.

