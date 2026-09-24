Făina poate îmbunătăți solul grădinii tale, oferind energie microorganismelor benefice. Experții citați de The Spruce recomandă aplicarea unui strat subțire de făină de grâu, orez sau porumb, evitând excesele.

Făina, un ingredient obișnuit din bucătărie, își găsește o utilizare neobișnuită în grădinărit. Presărarea unui strat subțire de făină pe sol poate aduce beneficii semnificative, atât pentru sol, cât și pentru microorganismele care trăiesc în acesta.

Făina este bogată în carbohidrați, o sursă de energie esențială pentru microorganismele din sol. Acestea joacă un rol vital în procesul de descompunere a compostului și a altor materiale organice.

Expertul peisagist Kate Schneider explică: „Un strat subțire de făină poate fi considerat un supliment nutritiv pentru microorganismele benefice din sol”.

Ce tip de făină este potrivită pentru grădină?

Nu orice tip de făină este la fel de eficient pentru grădinărit. Experții recomandă utilizarea făinii de grâu, de orez sau de porumb, fiecare având propriile avantaje.

Făina de grâu: se descompune rapid, oferind microorganismelor o sursă rapidă de energie. Este comparată de Schneider cu un „shake proteic” pentru sol.

Făina de orez: oferă o eliberare mai lentă a nutrienților, fiind ideală pentru straturile de legume sau solurile epuizate.

Făina de porumb: este cea mai lentă în procesul de descompunere, oferind o sursă de hrană pe termen lung pentru microorganisme.

Poate făina să combată dăunătorii?

O altă utilizare populară a făinii este ca remediu împotriva afidelor și acarienilor. Se consideră că particulele fine de făină se lipesc de corpul insectelor și le îngreunează mișcarea și alimentarea.

Unii grădinari combină făina cu apă și săpun pentru a crea un spray natural. Totuși, nu există dovezi clare că făina este un remediu eficient împotriva dăunătorilor.

Deși unii grădinari au raportat rezultate pozitive, nu recomand făina ca principală metodă de combatere a insectelor, subliniază Schneider.

Este mai bine să o considerăm un aditiv pentru sol, nu un pesticid.

Cum să aplici făina pe sol?

În acest context, regula „mai mult nu înseamnă mai bine” este esențială. Un strat gros de făină poate împiedica circulația aerului către microorganismele aerobe și poate atrage dăunători nedoriți.

Schneider recomandă să presărați făina uniform pe sol într-un strat foarte subțire, urmat de udare. Repetați procesul o dată la câteva săptămâni, evitând formarea grămăjoarelor.

Alte utilizări neobișnuite pentru produsele din bucătărie

Făina nu este singurul produs de bucătărie care își găsește locul în grădinărit. De exemplu, usturoiul proaspăt este utilizat pentru a alunga furnicile, iar bicarbonatul de sodiu amestecat cu zahăr pudră poate fi folosit împotriva furnicilor și gândacilor.

În plus, zațul de cafea ars respinge eficient pentru insectele zburătoare.