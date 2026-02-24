Potrivit președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, scopul acestei propuneri este de a permite reabilitarea acestor locații.

„Vom promova în această săptămână un proiect de hotărâre prin care vom cere de la Primărie aceste obiective, pentru a le reface și a le preda înapoi cu proprietatea la cheie”, a declarat acesta, citat de publicația locală Press Alert.

Simonis a subliniat că transferul este necesar pentru ca CJ Timiș să poată investi în reabilitarea acestor obiective, deoarece lucrările nu pot fi realizate doar prin administrare.

Inițiativa vine într-un context de tensiune între CJ Timiș și conducerea Primăriei Timișoara, care în ultima perioadă a criticat consiliul pentru modul în care derulează investițiile, susținând că instituția nu ar avea fonduri suficiente, mai scrie Press Alert.

Consiliul Județean Timiș contribuie, însă, cu 20 de milioane de lei la lucrările de modernizare ale Stadionului Eroii Timișoarei, administrat de primărie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE