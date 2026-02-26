Primii tripleți din noua maternitate a Spitalului Municipal Timișoara sunt o fată și doi băieți

Primii tripleți s-au născut astăzi în noua Maternitate Odobescu a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Cei doi băieței și fetița au venit pe lume prin cezariană, la 34 de săptămâni, intervenție realizată de doamna doctor Larisa Tomescu.

„Astăzi am avut o bucurie specială în noua Maternitate Odobescu a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara: s-au născut primii tripleți! Nașterea a avut loc prin cezariană, la 34 de săptămâni.

Este vorba despre doi băieței și o fetiță. Fetița cântărește 2.000 de grame, iar cei doi băieței au 2.100, respectiv 2.120 de grame. Toți cei trei nou-născuți sunt atent monitorizați de echipa medicală”, a transmis Spitalul Municipal Timișoara, într-o postare pe Facebook.

Cum se simte mămica din Timișoara care a adus pe lume tripleții

Unitatea medicală a precizat că mama a fost internată timp de trei săptămâni în spital, timp în care a fost sub supraveghere medicală. Spitalul este alături de familie în aceste clipe de bucurie și le urează „multă sănătate”.

„Mămica a fost internată în spitalul nostru timp de trei săptămâni, perioadă în care a beneficiat de supraveghere și îngrijiri medicale constante. Le dorim multă sănătate și le suntem alături în aceste prime zile pline de emoții”, a mai transmis unitatea medicală, în mesajul din mediul online.

Maternitatea Odobescu din Timișoara a fost redeschisă după renovări

Maternitatea Odobescu din Timișoara, închisă în decembrie 2024, și-a reluat activitatea după renovări. Activitatea în unitatea medicală a început oficial în iulie 2025, conform unui anunț făcut de viceprimarul Ruben Lațcău și de directoarea interimară a Spitalului Municipal, Stela Iurciuc, relatează Tion.ro.

Clădirea, dotată cu 102 paturi, include saloane de obstetrică, neonatologie și ATI, precum și bloc operator și sală de nașteri.

„Avem toalete în fiecare cameră unde vor sta mămicile. Dacă vedem că clădirea corespunde nevoilor pe termen lung, luăm în considerare achiziția ei”, a declarat Ruben Lațcău, în vara anului trecut.

Primele două nașteri au fost programate să aibă loc chiar în ziua inaugurării. Noua maternitate beneficiază de o echipă formată din 54 de medici, 54 de rezidenți și 33 de asistente, care lucrează prin rotație între cele două locații. Se estimează că între 2.500 și 3.500 de nașteri vor avea loc anual în noul sediu. În ciuda problemelor anterioare legate de fonduri, spitalul nu întâmpină dificultăți cu furnizorii sau personalul, în prezent.

Anul trecut, tot la Timișoara, o mamă a născut tripleți cu doar câteva zile de inaugurarea noii maternități. La acel moment, femeia mai avea acasă trei copii și își dorea foarte mult o fetiță, însă viața a avut alte planuri și i-a oferit cea mai frumoasă surpriză.

