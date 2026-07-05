Potrivit reprezentanților universității, obiectivul este formarea specialiștilor pentru domenii care vor transforma economia și piața muncii în următorii ani. În perspectivă, UPT intenționează să dezvolte și programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome.

„În următorii ani vom vedea tot mai multe aplicații ale roboticii și sistemelor autonome în industrie, agricultură, logistică, sănătate și infrastructură. Nu discutăm despre tehnologii care vor apărea peste câteva decenii, ci despre soluții care sunt deja testate și implementate în multe părți ale lumii”, a declarat rectorul UPT, Florin Drăgan.

Acesta subliniază că universitățile trebuie să pregătească specialiști înainte ca piața muncii să resimtă deficitul de competențe.

„Dacă vrei să te dezvolți ca universitate, ca administrație sau ca stat, trebuie să fii cu cel puțin un pas înaintea tehnologiei. Nu poți să aștepți ca piața să îți spună de ce specialiști are nevoie și abia apoi să începi să îi formezi. În momentul în care cererea apare, este deja prea târziu”, a afirmat Florin Drăgan.

Responsabilul noului program de studiu de drone și informatică pentru aeronautică, Robert Kristof, susține că România are nevoie de o strategie națională în robotică pentru a dezvolta un ecosistem local și pentru a rămâne competitivă într-un domeniu în care automatizarea și integrarea inteligenței artificiale vor deveni esențiale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE