Banii pentru permis au fost luați printr-un împrumut la CAR

Faptele pentru care a primit ultima sentință au avut loc în 2019 și 2021. Bărbatul a fost reclamat chiar de persoanele cărora le ceruse bani. Potrivit anchetei, în februarie 2019, acesta le-ar fi spus unor soți că are relații printre funcționarii de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea.

Le-ar fi promis că poate determina examinatorii să îl ajute pe bărbat să promoveze probele pentru permisul de conducere. Pentru acest lucru, a pretins și a primit 6.000 de lei. Cei doi soți au făcut un împrumut la CAR pentru a-i da banii. Permisul nu a fost însă obținut.

După primul eșec, le-ar fi cerut alți bani

Deși prima promisiune nu s-a îndeplinit, în 2021, agricultorul le-ar fi cerut celor doi alți 1.500 de euro. În timpul anchetei, soții au povestit că auziseră despre inculpat că ar avea relații apropiate cu polițiști de la Permise Auto. Acesta ar fi fost motivul pentru care au acceptat inițial să îi dea banii.

După ce soțul nu a obținut permisul, femeia a început și ea școala de șoferi. Atunci, inculpatul s-ar fi oferit din nou să îi ajute. Cei doi au spus că nu mai aveau încredere în el, dar au acceptat, în cele din urmă, o nouă înțelegere: urmau să îi dea 700 de euro după ce femeia promova proba practică. Nici de această dată problema nu s-a rezolvat, iar soții au ajuns la concluzia că bărbatul voia doar să îi inducă în eroare.

600 de lei pentru ore suplimentare care nu au mai ajuns la școala de șoferi

Un alt episod menționat în dosar se referă la 600 de lei pentru ore suplimentare de conducere. Inculpatul s-ar fi oferit să achite suma pentru femeie, însă banii nu ar fi ajuns în contul școlii de șoferi. Martorii au explicat că li s-a părut firesc ca el să plătească acești bani, pentru că mai avea să le restituie 100 de euro din suma de 6.000 de lei primită anterior.

În fața anchetatorilor, bărbatul a negat acuzațiile. El a susținut că nu a discutat niciodată cu cei doi martori despre facilitarea obținerii permiselor de conducere.

Condamnat la 2 ani și o lună de închisoare

Judecătorii l-au condamnat pe bărbat la 2 ani de închisoare pentru trafic de influență și la 3 luni de închisoare pentru tentativă de înșelăciune. Pedepsele au fost contopite, iar instanța a stabilit ca bărbatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și o lună de închisoare.

Instanța a dispus și confiscarea sumei de 100 de euro sau echivalentul în lei la data executării măsurii. Bărbatul trebuie să plătească și 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Judecătorii au constatat că bărbatul nu era la prima abatere. Potrivit sursei citate, acesta mai are o condamnare definitivă într-un alt dosar, de 4 ani de închisoare cu executare, pronunțată în toamna anului trecut, și este judecat într-o altă cauză pentru infracțiuni similare. Sentința de acum poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
Viva.ro
Îngenuncheată de durere, cu ultimele puteri, soția lui Alexandru Neacșu, medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a făcut un gest absolut sfâșietor! Mărturia ei i-a încremenit pe toți, iar cuvintele femeii au stârnit multe reacții
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
GSP.RO
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.RO
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Politică 09 iun.
Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Politică 09 iun.
Cele 9 condiții principale ale PSD ca să voteze Guvernul Tomac. Scăderea TVA la alimente și medicamente, eliminarea CASS de la mame și cei cu dizabilități și indexarea pensiilor, printre ele
Parteneri
Un grafitti cu mesajul „Omorâți un turist” a apărut pe un zid dintr-o zonă frecventată de români. Se pregătesc proteste de amploare
Adevarul.ro
Un grafitti cu mesajul „Omorâți un turist” a apărut pe un zid dintr-o zonă frecventată de români. Se pregătesc proteste de amploare
Lista completă a echipelor naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee
Fanatik.ro
Lista completă a echipelor naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Anunțul făcut de Anca Dinicu după ce s-a despărțit de Georgian Păun, tatăl copilului ei. Actrița născuse în urmă cu un an și jumătate
Stiri Mondene 09 iun.
Anunțul făcut de Anca Dinicu după ce s-a despărțit de Georgian Păun, tatăl copilului ei. Actrița născuse în urmă cu un an și jumătate
Cine sunt primii semifinaliști de la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”. Copiii chefilor vin la degustare în semifinală
Stiri Mondene 09 iun.
Cine sunt primii semifinaliști de la „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”. Copiii chefilor vin la degustare în semifinală
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Momentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martori
ObservatorNews.ro
Momentul în care un tată încearcă să-și răpească fiul, în Sălaj. Este oprit de mai mulți martori
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
GSP.ro
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
GSP.ro
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
Parteneri
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
Mediafax.ro
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Eugen Tomac răstoarnă scena politică! Ce se va întâmpla cu taxele și impozitele românilor
Redactia.ro
Eugen Tomac răstoarnă scena politică! Ce se va întâmpla cu taxele și impozitele românilor
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
KanalD.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan

Politic

Cine este Sorin Costreie, propunerea de ministru al Educației în Guvernul lui Eugen Tomac
Politică 08:01
Cine este Sorin Costreie, propunerea de ministru al Educației în Guvernul lui Eugen Tomac
Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Politică 09 iun.
Eugen Tomac a dat răspunsul decisiv dacă își depune sau nu mandatul de premier desemnat din cauza lipsei de sprijin politic
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga
Fanatik.ro
Drumul FCSB şi CFR Cluj spre faza principală din Conference League! Toţi adversarii posibili şi traseul celor doi granzi din SuperLiga
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor
Spotmedia.ro
Aceasta este temperatura ideală pentru spălarea hainelor