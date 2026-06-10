Banii pentru permis au fost luați printr-un împrumut la CAR

Faptele pentru care a primit ultima sentință au avut loc în 2019 și 2021. Bărbatul a fost reclamat chiar de persoanele cărora le ceruse bani. Potrivit anchetei, în februarie 2019, acesta le-ar fi spus unor soți că are relații printre funcționarii de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea.

Le-ar fi promis că poate determina examinatorii să îl ajute pe bărbat să promoveze probele pentru permisul de conducere. Pentru acest lucru, a pretins și a primit 6.000 de lei. Cei doi soți au făcut un împrumut la CAR pentru a-i da banii. Permisul nu a fost însă obținut.

După primul eșec, le-ar fi cerut alți bani

Deși prima promisiune nu s-a îndeplinit, în 2021, agricultorul le-ar fi cerut celor doi alți 1.500 de euro. În timpul anchetei, soții au povestit că auziseră despre inculpat că ar avea relații apropiate cu polițiști de la Permise Auto. Acesta ar fi fost motivul pentru care au acceptat inițial să îi dea banii.

După ce soțul nu a obținut permisul, femeia a început și ea școala de șoferi. Atunci, inculpatul s-ar fi oferit din nou să îi ajute. Cei doi au spus că nu mai aveau încredere în el, dar au acceptat, în cele din urmă, o nouă înțelegere: urmau să îi dea 700 de euro după ce femeia promova proba practică. Nici de această dată problema nu s-a rezolvat, iar soții au ajuns la concluzia că bărbatul voia doar să îi inducă în eroare.

600 de lei pentru ore suplimentare care nu au mai ajuns la școala de șoferi

Un alt episod menționat în dosar se referă la 600 de lei pentru ore suplimentare de conducere. Inculpatul s-ar fi oferit să achite suma pentru femeie, însă banii nu ar fi ajuns în contul școlii de șoferi. Martorii au explicat că li s-a părut firesc ca el să plătească acești bani, pentru că mai avea să le restituie 100 de euro din suma de 6.000 de lei primită anterior.

În fața anchetatorilor, bărbatul a negat acuzațiile. El a susținut că nu a discutat niciodată cu cei doi martori despre facilitarea obținerii permiselor de conducere.

Condamnat la 2 ani și o lună de închisoare

Judecătorii l-au condamnat pe bărbat la 2 ani de închisoare pentru trafic de influență și la 3 luni de închisoare pentru tentativă de înșelăciune. Pedepsele au fost contopite, iar instanța a stabilit ca bărbatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și o lună de închisoare.

Instanța a dispus și confiscarea sumei de 100 de euro sau echivalentul în lei la data executării măsurii. Bărbatul trebuie să plătească și 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Judecătorii au constatat că bărbatul nu era la prima abatere. Potrivit sursei citate, acesta mai are o condamnare definitivă într-un alt dosar, de 4 ani de închisoare cu executare, pronunțată în toamna anului trecut, și este judecat într-o altă cauză pentru infracțiuni similare. Sentința de acum poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

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