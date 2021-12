Străinii care s-au mutat în România spun ce nu suportă la țara noastră: lipsa autostrăzilor, a punctualității și, uneori, neseriozitatea cu banii

Americanul Giordan Watson și iranianul Ali Mousavi și-au luat cetățenie, tunisianul Makrem Missaoui așteaptă să înainteze actele. Brazilianul Eric și niponul Takayuki Seto s-au îmbogățit, spiritual și material, printre români, schimbându-și total viața în bine. Italianul Roberto Romeo și-a găsit marea dragoste în Ardeal, s-a căsătorit, ia în calcul să se stabilească aici. Paraguayanul David Mezza Coli, croatul Antun Palic, togolezul Charles Acolatse, albanezul Enriko Papa și Nasser Chamed din Comore vorbesc limba română lăudabil. Cehul Lukas Droppa și-a cumpărat apartament lângă București. Cu toți a vorbit Libertatea în acest an.

România lor nu înseamnă doar un venit lunar mult peste media internă, atunci când salariile sunt plătite la timp, nu e doar apreciere și iubire pentru o viață faină și simplă, așa cum au transmis ei. Sunt și lucruri ce nu le plac, care nu le convin, ca fiecăruia dintre noi, cei născuți aici, explicând și cum suntem noi văzuți, după ce străinii ajung să ne cunoască. De departe, în topul nemulțumirilor, la loc de necinste stă lipsa autostrăzilor din România! Străinii sunt siderați chiar de situație.

„Am luat forma scaunului”

Andrija Stipanovic, bosniacul campioanei la baschet U-BT Cluj, a îmblânzit tonul: „În 10-15 ani când veți termina cu autostrăzile, va fi Occident cu adevărat aici. Doar drumurile vă trag în jos, în rest sunteți sută la sută ca oamenii din Vest. Să faci drumuri de 7-8 ore pentru un traseu Cluj – Miercurea Ciuc, cu autocarul, e prea mult… Am luat forma scaunului”. În urmă cu un deceniu, la prima descindere în România, la Ploiești, a fost atacat lângă hotel de o haită de 10-15 câini vagabonzi: „Doamne, ce m-am speriat, m-au alergat! Bine că ați rezolvat cu asta”. Nu e de râs, și japonezul Takayuki Seto (foto) a avut o frică similară.

foto: GSP.ro

„Îmi venea să fug pe câmp”

Ghanezul Said Ahmed (FC Argeș) a povestit că evită Capitala aflată la o oră distanță de Pitești din cauza traficului: „E cel mai rău, vă trage mult în jos, păcat de țara voastră!”. Neamțul Christopher Braun e și mai drastic: „Decât să mergi cu autocarul de la Botoșani oriunde… Doamne, un drum până la Constanța sau la Arad, unde am mers 13 ore, este îngrozitor. O dată m-am gândit, la un drum d-ăsta: «De ce naiba am venit aici?!». Îmi venea să o iau la fugă pe câmp”. Argentinianul Pato Matricardi, căpitanul lui Gaz Metan, a remarcat și el lipsa drumurilor: „Aici, dacă mergi până la Botoșani sau Iași, parcă trebuie să ajungi la Buenos Aires, faci mult cu autocarul. OK, nu chiar atât, dar stai o zi pe drum. Ciudate drumuri, mai ales când treci prin sate, e o viață total altfel decât la București sau la Sibiu. Adică poți vedea într-o oră, două, mașini Ferrari sau Lamborghini, apoi căruțe cu cai și vaci”.

Andrija Stipanovic, alături de soție, în București

Uber, cu trenul sau la pas

Olandezul Kevin Luckassen (Sepsi) a găsit antidotul la infrastructura înapoiată: „Merg de la Brașov la București cu trenul, când am o zi liberă, două ore și jumătate de mers, mult mai relaxat și descopăr o parte din România”.

Baschetbalistul suedez Viktor Gaddefors (Dinamo) a eliminat acest stres în Capitală: „Nu am mașină și nici nu vreau aici. Am folosit Uber de câteva ori, îmi e de ajuns. Traficul e oribil aici, îl urăsc. Bine că stau la 5 minute de sala de antrenament, merg pe jos”. Un alt dinamovist, dar de la handbal, iranianul Ali Mousavi compară situația cu Teheranul natal: „Doar că noi avem de 10 ori mai mulți locuitori acolo! Traficul mă termină psihic, mai ales când iese lumea de la serviciu. Eu am mașină, dar prefer în multe locuri să merg pe jos”.

„Dacă zici ora 10.00, vino la ora aia!”

Alții au acuzat incorectitudinea la plata salariilor, haitianul Bryan Alceus (Gaz Metan Mediaș) povestind că a primit doar două salarii în 2021! „Conducerea clubului m-a păcălit. Eu apreciez și-mi place România, dar și logodnica a plecat la Paris să se angajeze fiindcă nu mai aveam niciun ban. Eu mă simt păcălit de niște oameni de aici, dar nu de români în general. E mai greu pentru străini, suntem singuri pe aici. Românii au familiile pe aici, îi mai ajută cu banii”.

Alții acuză o trăsătură de caracter. Americanul Giordan Watson, cu pașaport românesc, „Gicu”, atenționând: „Aș vrea ca oamenii să fie mai organizați, uneori cam lasă de dorit. Cred că aceasta este problema principală. Dacă zici că vii la ora 10.00, vino la ora aia!”. Pe aceeași idee este și italianul Roberto Romeo: „Mă supără că românii nu fac mai repede pasul în față, să ajungă ca Ungaria sau ca alte țări din Occident. Să tragă unul pentru celălalt, să nu se mai vorbească de rău, să se susțină ca să crească”.

„Mă doare că România e bogată, dar dezorganizată”

Eric s-a căsătorit cu o româncă

După mai bine de un deceniu în Ardeal, Muntenia, Dobrogea și Oltenia, brazilianul Eric a ajuns să-i cunoască pe români: „Primul impact cu această țară în 2007 a fost ceva de genul «Nici nu voiam să vin, iar când am ajuns, voiam să plec!». Dar acum mi-e drag de România. Vedeam chestii care nu-mi plăceau, cu copii pe străzi și cu cerșetori care-mi cereau bani. Mă doare faptul că România e bogată, dar nu e destul de organizată”. Ceea ce a acuzat și japonezul Takayuki Seto după 12 ani aici: „Dacă un nipon spune că ajunge într-un loc în 5 minute, așa va fi. Un român dacă spune că ajunge în 5 minute, de fapt, va sosi în 10, în 15 minute. Asta dacă mai vine”.

PARTENERI - GSP.RO Cum a refuzat Victor Socaciu banii lui Gigi Becali în urmă cu mai mulți ani. Ce i-a răspuns la vremea respectivă patronului FCSB

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Moarte învăluită în mister pentru o tânără de 21 de ani din Galaţi. Simona a murit în condiţii suspecte chiar de Crăciun

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2021. Taurii privesc spre viitor, dar cu teamă, cu rețineri și multe gânduri negre

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat