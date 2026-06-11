În loc să creeze roboți umanoizi proprii, compania germană se concentrează pe furnizarea de componente esențiale, precum software, senzori și tehnologii de conversie a energiei electrice. Scopul este integrarea acestor soluții în producția de masă a roboticii cognitive.

Potențial de miliarde de euro

Pe piața roboticii, Bosch mizează pe transferul tehnologiilor consacrate din domeniul auto și industrial. Această abordare are un potențial financiar semnificativ, estimat la miliarde de euro.

Automatizarea inteligentă este folosită și pentru a contracara lipsa de forță de muncă calificată, asigurând competitivitatea fabricilor germane.

Inovație prin platforme deschise și senzori MEMS

Pentru a integra roboții în fluxurile industriale, Bosch Rexroth utilizează platforma deschisă ctrlX AUTOMATION. Acest sistem modular reduce timpii de implementare și oferă flexibilitate maximă.

Interacțiunea roboților cu obiectele din jur depinde de senzorii microelectromecanici (MEMS), o tehnologie în care Bosch este lider global.

Potrivit Yole Group, piața MEMS va atinge 19,2 miliarde de dolari până în 2030, cu o creștere anuală de 4%.

Parteneriate strategice și expansiune internațională

Pentru accelerarea inovației, Bosch a înființat Robert Bosch Robotics GmbH, unitate dedicată dezvoltării sistemelor robotice. Prin aceasta, compania sprijină startup-uri precum Neura Robotics și colaborează cu parteneri din SUA, Marea Britanie și China.

Centrul Bosch Robotics Center China (BROC), inaugurat în 2026, este dedicat dezvoltării inteligenței artificiale fizice. Subsistemele Bosch Rexroth, de la motoare electrice la servomotoare, asigură performanțele necesare roboților moderni.

Această infrastructură susține atât producția robotică, cât și echipamentele logistice din fabrici.

Inteligența artificială este esențială pentru roboții cognitivi, permițându-le să înțeleagă mediul și să învețe din experiență. Bosch aplică AI pe produsele sale și în fabrici, pentru mentenanță predictivă și identificarea defectelor.

Datele colectate din cele 230 de fabrici ale companiei reprezintă un avantaj competitiv major. Un sondaj global realizat de Bosch Tech Compass arată că 70% dintre respondenți consideră AI drept tehnologia cea mai influentă pentru viitorul societății.

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