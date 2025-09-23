Competiția a fost organizată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în cadrul ceremoniei desfășurate la Copenhaga, Danemarca, în luna septembrie.

„Această realizare este o confirmare a talentului, muncii și creativității studentului nostru, dar și a sprijinului solid și constant oferit de cadrele universitare și de echipa de conducere a UVT. Ne mândrim cu studentul nostru talentat și trăim o bucurie aparte, alături de David Borovici, pe care îl felicităm și îl încurajăm să participe, mai departe, la astfel de competiții majore”, a spus rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

„Succesul lui David Borovci reprezintă nu doar o reușită individuală, ci și o victorie a întregii noastre facultăți. Este dovada că, prin muncă, creativitate și colaborare, studenții noștri pot atinge recunoașterea internațională. Mulțumesc întregii echipe academice care a contribuit la această performanță și reafirm încrederea noastră în potențialul generațiilor viitoare de artiști și designeri formați la UVT”, a spus decanul Facultății de Arte și Design UVT, prof. univ. dr. Diana Andreescu.

Mai mulți membri ai comunității academice au avut un rol esențial în acest succes. Conf. univ. dr. Alexandru Bunii, coordonatorul științific și artistic al lui David Borovci, a oferit îndrumare. Dr. Alexandra Petcu, Head of Innovation & Technology Transfer UVT, a sprijinit dezvoltarea și consolidarea proiectului premiat.

Conducerea UVT, prin rectorul prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea și prorectorul prof. univ. dr. Mădălin Bunoiu, a susținut constant performanța academică și artistică, precum și excelența în educație și cercetare.

De asemenea, un elev din Timișoara a câștigat medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Fizică 2025, în Macedonia de Nord.



