Reguli mai stricte pentru creditele cu grad de îndatorare ridicat

În al doilea trimestru al anului 2026, 16% dintre creditele de consum din Rusia au fost acordate persoanelor cu un DTI mai mare de 50%, iar 2% dintre acestea au mers către persoane care alocă peste 80% din venituri pentru plata datoriilor.

Începând din octombrie, cotele maxime vor fi reduse la 15%, respectiv 1%, față de limitele actuale de 18% și 3%. Aceste restricții se aplică și instituțiilor de microfinanțare.

Banca centrală rusă justifică aceste măsuri prin necesitatea asigurării stabilității sistemului bancar și protejării debitorilor.

Potrivit sursei citate, începând cu jumătatea anului 2024, condițiile pentru acordarea creditelor de consum au fost deja înăsprite, fapt ce, împreună cu nivelul ridicat al dobânzilor, a dus la o scădere cu 6% a creditelor de consum negarantate între octombrie 2024 și martie 2026. Totuși, în al doilea trimestru al anului curent, piața creditelor de consum a cunoscut o revenire modestă, cu o creștere de 2,8%, datorită creditelor de nevoi personale.

Problemele din trecut, o lecție pentru prezent

Un alt motiv al noilor măsuri îl reprezintă lecțiile învățate din perioada de creștere a creditării din 2023-2024. Creditele acordate atunci „au ajuns la maturitate”, iar ponderea creditelor problematice în portofoliile băncilor a depășit 13% (13,1% în aprilie 2026, respectiv 13,2% în iulie 2026).

„Cererea de restructurare a creditelor de consum rămâne la un nivel ridicat”, a subliniat banca centrală rusă.

Pentru a preveni o repetare a problemelor din trecut, autoritățile financiare intenționează să reducă la jumătate ponderea creditelor de consum pe termen lung, cu o durată de rambursare mai mare de cinci ani.

În prezent, 2% dintre creditele acordate au o astfel de durată, dar din octombrie acest procent va fi limitat la 1% (în scădere de la 5%). Extinderea termenului de rambursare pentru a reduce valoarea ratelor lunare a fost o practică frecvent utilizată, dar care a dus la creșterea dobânzilor restante.

Dificultăți pentru consumatorii ruși

Calitatea creditelor acordate în Rusia a început să se îmbunătățească datorită restricțiilor impuse debitorilor puternic îndatorați. Cu toate acestea, banca centrală avertizează că situația s-ar putea deteriora dacă salariile și veniturile reale ale populației vor continua să crească într-un ritm mai lent.

În 2025, ponderea veniturilor disponibile ale cetățenilor ruși alocate rambursării creditelor a scăzut de la 10,7% la 9,1%, dar datoriile considerate irecuperabile au rămas la un nivel ridicat, atingând 2,5 trilioane de ruble (aproximativ 121,7 milioane de lei), echivalentul a 6,5% din portofoliu.

Aceste măsuri sunt doar o parte din eforturile autorităților ruse de a menține stabilitatea economică și de a preveni o criză financiară similară celei din urmă cu câțiva ani. În ciuda unei ușoare revigorări recente a creditării, sectorul financiar rămâne vulnerabil la fluctuațiile economice generale și la ritmul creșterii veniturilor populației.

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