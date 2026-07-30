Răbzoiul americano – iranian, care durează de cinci luni, s-a extins şi mai mult, tocmai până în Egipt, unde un petrolier-depozit plutitor deţinut de SUA și aflat într-un port de la Marea Mediterană a fost lovit de o dronă, relatează Reuters.

CENTCOM a reluat bombardamentele

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu, a publicat joi dimineaţa un comunicat în care precizează că a finalizat cele mai recente bombardamente asupra Iranului. „Forţele CENTCOM au lovit zeci de ţinte ale Gărzii Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran”, se arată în comunicat.

Potrivit CENTCOM, printre ţinte s-au numărat „centre de comandă militare, instalaţii de rachete şi drone, baze de supraveghere şi apărare costieră, precum şi capacităţi maritime”.

The US military targeted a warehouse belonging to the Islamic Revolutionary Guard Corps and a hangar behind one of the force's bases on the southern Iranian island of Qeshm in the early hours of Thursday, according to local reports and videos sent to Iran International. State… pic.twitter.com/FZUc2UdiEu — Iran International English (@IranIntl_En) July 30, 2026

Presa iraniană fidelă regimului a prezentat un bilanț de trei morți pe insula strategică Qeshm, situată în apropiere de strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit puternic

Înainte de aceste bombardamente, care a durat aproximativ două ore și s-au încheiat la 05:00 ora României, forţele americane şi saudite au efectuat miercuri atacuri aeriene împotriva unor grupări din Irak aliate regimului islamic din Iran, în timp ce forțele armate ale Teheranului au lansat rachete asupra unei baze americane din Iordania.

Donald Trump a promis o ripostă din cauza faptului că Iranul a tras asupra trupelor americane, asta deși Casa Albă anunțase o pauză în bombardamente pentru a da prioritate diplomației. „Aşadar, a venit rândul nostru. Îi vom lovi foarte tare”, a avertizat liderul republican de la Casa Albă, reiterând totodată că va continua să urmărească încheierea unui acord de pace cu regimul de la Teheran.

Războiul se extinde până în Egipt

O dronă a lovit miercuri dimineață o navă-cisternă americană de stocare a gazelor naturale aflată în portul egiptean Damietta de la Marea Mediterană.

Today, a drone struck a U.S.-owned gas storage tanker at the Mediterranean port of Damietta, Egypt.



The strike caused a MASSIVE fire that spread to a second vessel.



At this point, there has been no reliable verification as to the source of the drone.

pic.twitter.com/egzzKfAR5V — Steve Hanke (@steve_hanke) July 29, 2026

Ministerul Petrolului din Egipt a confirmat izbucnirea unui incendiu în port, dar nu a menţionat nimic despre un atac cu dronă.

Nu este clar deocamdată cine este responsabil pentru incident, care a avut loc la scurt timp după ce Iranul a lansat un atac cu rachete împotriva bazei americane din Iordania.

#Iran / #USA 🇮🇷🇺🇲: U.S.-owned gas storage tanker was struck by a Kamikaze Drone at #Damietta Port in #Egypt 🇪🇬.



The attack was seemingly carried out with a possible “Jaffa” (Samad-3) pattern or a similar V-Tail Kamikaze Drone —mostly used by the groups in Yemen and Iraq. pic.twitter.com/Cqw1fJn6aK — War Noir (@war_noir) July 30, 2026

Drona a lovit nava-cisternă plutitoare Energos Winter și a provocat un incendiu care s-a extins la o altă navă, Gaslog Salem.

Pe de altă parte, forțele iraniene au lovit o clădire aparținând unei companii chineze din Kuweit și au ucis un muncitor. Atacul s-a soldat totodată cu pagube semnificative. Ministerul Apărării din Kuweit nu a dat numele companiei chineze lovite de iranieni.

Pakistanul susține că negocierile continuă

În pofida acestor atacuri aeriene reciproce, Pakistanul a anunţat joi că negocierile dintre SUA şi Iran cu privire la dezescaladarea conflictului şi în legătură cu strâmtoarea Ormuz sunt „în curs”.

„Facem tot ce ne stă în putinţă pentru a readuce toate părţile la protocolul de acord de la Islamabad”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului pakistanez de Externe, Tahir Andrabi.

Pakistanul încurajează Iranul și SUA să „îşi respecte pe deplin angajamentele de a purta discuţii tehnice” în temeiul acestui text, a subliniat diplomatul pakistanez.

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