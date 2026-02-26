Potrivit unor surse familiare cu discuțiile, termenul limită pentru încheierea acestor acorduri va fi prelungit până la 1 aprilie.

Noua strategie a Statelor Unite

Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA va prelungi joi termenul inițial de 28 februarie, conform unui document consultat de Reuters.

Aceasta este a patra amânare decisă de la impunerea sancțiunilor asupra companiilor rusești (Rosneft și Lukoil) în luna octombrie a anului trecut.

Decizia vine în contextul în care rundele recente de negocieri dintre oficialii americani, ruși și ucraineni — desfășurate la Geneva, Abu Dhabi și Miami — nu au înregistrat progrese.

Următoarea rundă de tratative este programată pentru luna martie. Potrivit unui oficial american, prelungirea are un dublu scop:

Facilitarea negocierilor: Oferă timp suplimentar pentru a ajunge la un acord care să sprijine eforturile președintelui Donald Trump de a tăia sursele de finanțare ale „mașinii de război” rusești.

Controlul fondurilor: Orice tranzacție aprobată presupune ca Lukoil să nu primească bani în avans. Toate veniturile rezultate din vânzare vor fi virate într-un cont blocat, aflat sub jurisdicția strictă a SUA.

Cine concurează pentru active de 22 de miliarde de dolari?

Sancțiunile au forțat scoaterea la vânzare a unui portofoliu internațional uriaș, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Acesta include câmpuri petroliere, rafinării și rețele de benzinării din Irak și până în Finlanda. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel din Ploiești, cu o capacitate de 48.600 de barili pe zi, precum și o rețea de peste 300 de benzinării.

Procesul a atras interesul a peste o duzină de jucători majori de pe piața globală. Gestionarea situației a fost ridicată la cel mai înalt nivel în administrația americană, implicând direct oficiali de la Casa Albă, Departamentul de Stat și pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Printre principalii ofertanți și entități aflate în discuții se numără:

Gigantul petrolier american ExxonMobil.

Fondul de investiții american Carlyle Group (care a semnat deja un acord preliminar).

Compania Midad Energy din Arabia Saudită.

Miliardarul american Todd Boehly, în parteneriat cu banca de investiții Xtellus Partners și fondul din Emiratele Arabe Unite, Alliance Investment Partners.

O asociere între Chevron și Quantum Capital Group (discuții active, dar fără un acord final agreat cu Lukoil).

Umbra unui mega-acord de 12 trilioane de dolari

Situația este complicată și de recentele declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Acesta a avertizat la începutul lunii că serviciile sale de informații au aflat despre o propunere economică astronomică, evaluată la 12 trilioane de dolari, înaintată administrației Trump de către trimisul rus Kirill Dmitriev.

Deoarece acest presupus acord ar include și activele Lukoil, sursele citate sugerează că vânzarea portofoliului petrolier ar putea deveni mult mai dificilă în perioada următoare.

Până în acest moment, Casa Albă, Departamentul de Stat și Trezoreria SUA au refuzat să comenteze oficial legătura dintre prelungirea termenului de vânzare și stadiul negocierilor de pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE