Leavitt a explicat declarația președintelui Donald Trump, care afirmase pe rețelele sociale că „nu se va încheia niciun acord cu Iranul în afară de predarea necondiționată”.

„Ceea ce vrea să spună președintele este că, atunci când va stabili, în calitatea sa de comandant-șef, că Iranul nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite și că obiectivele Operațiunii Epic Fury au fost atinse, atunci Iranul se va afla într-o situație de capitulare necondiționată, indiferent dacă acesta recunoaște sau nu acest lucru”, a declarat Leavitt, conform AFP.

Într-un mesaj pe social media, Trump a adăugat: „MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!) (trad. Să facem Iranul măreț din nou).

