Trump, cinci obiective și un regim de schimbat

Trump a cerut poporului iranian să preia puterea, declarând: „Către marele și mândrul popor al Iranului: preluați puterea”. Această schimbare de regim este considerată crucială pentru atingerea celorlalte obiective.

Totuși, experții avertizează că bombardamentele nu sunt suficiente pentru a elimina structurile de putere și ideologia regimului actual.

Gazet van Antwerpen subliniază că Trump pare să oscileze între două abordări contradictorii: o „soluție venezueleană”, care presupune eliminarea rapidă a liderilor-cheie, și apelul la poporul iranian să acționeze independent.

Opoziție slabă și dezorganizată a Iranului

În ciuda apelurilor lui Trump, opoziția din Iran este fragmentată și lipsită de lideri cu reputație solidă. Regimul de la Teheran a eliminat, de-a lungul decadelor, orice figură capabilă să mobilizeze masele.

Protestele din ianuarie 2026 au fost dezorganizate, iar opoziția este compusă dintr-o diversitate de ideologii: democrați, jihadiști, comuniști, republicani, regaliști și grupuri etnice care luptă pentru independență.

Conform sursei citate, Maryam Rajavi, lidera Mujahedinilor Poporului (MEK), conduce acest grup din exil, la Paris, în timp ce Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, operează din Washington. Relațiile tensionate între aceste grupuri au fost evidențiate în timpul recentelor proteste, MEK acuzându-l pe Pahlavi că „subminează baza de sprijin pentru proteste”.

Gărzile Revoluționare – un obstacol imens în Iran

Un factor decisiv în succesul unei eventuale revolte populare este implicarea unei părți semnificative a forțelor de securitate sau a armatei. În Iran, acest rol este deținut de Garda Revoluționară, o forță de elită formată din aproximativ 190.000 de soldați, cu propria marină, serviciu de informații și control asupra rachetelor balistice. Aceștia sunt considerați „armata de lângă armată”, fiind mai bine echipați și plătiți decât armata regulată.

Probabilitatea ca Garda să abandoneze regimul este extrem de scăzută. Convinși de ideologia ayatollahilor, aceștia au fost responsabili pentru înăbușirea cu violență a protestelor. În plus, Garda deține un control semnificativ asupra economiei și finanțelor țării, ceea ce înseamnă că o schimbare de regim le-ar amenința pozițiile și privilegiile.

Teheranul, pregătit pentru orice scenariu

Regimul iranian, condus de ayatollahul Ali Khamenei, a anticipat acest tip de ofensivă. Conform publicației Gazet van Antwerpen, Teheranul a implementat un sistem de succesiune complex, asemănător păpușilor Matrioșka, astfel încât, dacă un lider este eliminat, altul îi va lua locul. Khamenei a prioritizat supraviețuirea regimului și protejarea revoluției islamice, iar Garda Revoluționară împărtășește acest obiectiv. „Tăierea capului dragonului nu va ajuta când are multe alte capete”, scrie publicația.

În timp ce Trump a cerut iranienilor să se ridice împotriva regimului slăbit, șansele unei revolte de succes par reduse. Lipsa unei opoziții unite, puterea Gărzii Revoluționare și pregătirea regimului pentru situații de criză fac ca aceste obstacole să fie greu de depășit. Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a rezumat situația: „Nimeni nu știe cine ar putea prelua puterea”.

