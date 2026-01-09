Carnea și proteinele, puse în fruntea listei

Piramida alimentară așa cum o știm arată astfel: carne aproape deloc, puține produse lactate, mulți carbohidrați și în mare parte legume, salate, aproximativ trei sferturi alimente de origine vegetală și un sfert alimente de origine animală.

Acum, proteinele, carnea, produsele lactate și „grăsimile sănătoase” se află acum în fruntea listei, alături de legume și fructe. Produsele din cereale integrale au fost mutate mai jos. Mesajul este clar: mai puțini carbohidrați, semnificativ mai multe proteine. Noua concentrare asupra proteinelor este deosebit de drastică. Adulții ar trebui să consume acum între 1,2 și 1,6 grame de proteine ​​per kilogram de greutate corporală. Anterior, aproximativ 0,8 grame erau considerate suficiente.

Pentru o persoană care cântărește 68 de kilograme, aceasta înseamnă: în loc de aproximativ 54 de grame, acum între 82 și 109 grame zilnic. Tradus în termeni de friptură: în loc de o bucată de 250 de grame (54 g de proteine), acum 500 de grame – jumătate de kilogram (109 g de proteine).

Grăsimile sunt considerate „sănătoase”

Carnea, peștele, ouăle și produsele lactate trec astfel în centrul dietei. Cerealele integrale rămân permise, dar acum joacă doar un rol minor. Există, de asemenea, o schimbare în abordarea grăsimilor.

Grăsimile din carne, ouă, pește bogat în omega-3, nuci, semințe, produse lactate cu conținut integral de grăsimi, măsline și avocado sunt acum considerate „sănătoase”. Uleiul de măsline, precum și untul și seu de vită sunt menționate explicit pentru gătit.

Criticile aduse alimentelor ultra-procesate sunt clare. Ar trebui evitate mesele gata preparate, produsele foarte dulci sau sărate, băuturile cu conținut ridicat de zahăr și alimentele cu aditivi artificiali. Zahărul adăugat este considerat o problemă, în timp ce zahărul natural din fructe și lapte nu este. În ceea ce privește alcoolul, singurul sfat este să beți mai puțin.

Alimentele care favorizează acumularea de grăsime abdominală

Un consum prea mare de zahăr poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Dar când vorbim despre grăsimi, există o diferență clară între grăsimile „bune” și cele „rele”. Grăsimi bune sunt: uleiul de pește, uleiuri vegetale (rapiță, măsline, semințe de in) sau grăsimi provenite din alge.

Acestea susțin sănătatea inimii și metabolismul. În schimb, consumul excesiv de grăsime rele (saturate) poate crește nivelul colesterolului și riscul de diabet, boli cardiovasculare și calcificarea vaselor de sânge.

Probleme pentru sănătate și mediu

Aceste rezultate se bazează pe o analiză la scară largă în SUA. Specialiștii arată că un consum ridicat de alimente ultra-procesate este asociat cu o creștere a deceselor, a cancerului, a bolilor cardiovasculare, a obezității, a diabetului de tip 2, a depresiei și a demenței.

În SUA, aproximativ 57% din caloriile adulților provin din alimente ultra-procesate, iar pentru copii și adolescenți, această cifră ajunge chiar și la două treimi.

Experții, însă, avertizează împotriva accentului puternic pus pe carne și lapte integral, considerând că recomandările sunt centrate pe carne și problematice atât din perspectiva sănătății, cât și a mediului.

Acțiunea este însă motivată politic. Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., blocase anterior mai multe propuneri pe bază de legume. Noile directive sunt acum menite să modeleze mesele școlare, rațiile militare și programele guvernamentale pentru următorii doi ani.

Piramida alimentelor reprezintă un model vizual conceput pentru ca oamenii să se poată ghida în privința unei alimentații sănătoase și echilibrate. Piramida alimentelor este structurată astfel încât să fie mai ușor de știut în ce proporții este bine să consumăm alimentele. Totuși, de-a lungul timpului, ea a suferit modificări semnficative.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Ce spune despre tine obiceiul de a pune scaunul la loc după ce te ridici de la masă. Explicațiile psihologilor
Știri România 16:53
Ce spune despre tine obiceiul de a pune scaunul la loc după ce te ridici de la masă. Explicațiile psihologilor
Nicușor Dan a explicat de ce România a votat Acordul UE - Mercosur și ce se întâmplă cu fermierii români
Știri România 16:47
Nicușor Dan a explicat de ce România a votat Acordul UE – Mercosur și ce se întâmplă cu fermierii români
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din spatele ideii
Fanatik.ro
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din spatele ideii
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Anunțul făcut de Georgiana Lobonț după 10 ani de căsnicie cu soțul Rareș: „Drumurile noastre credeam că vor fi diferite, el studia medicina, iar eu dreptul”
Stiri Mondene 16:54
Anunțul făcut de Georgiana Lobonț după 10 ani de căsnicie cu soțul Rareș: „Drumurile noastre credeam că vor fi diferite, el studia medicina, iar eu dreptul”
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc. Modul inedit în care au făcut anunțul. „Se întâmplă”
Stiri Mondene 16:39
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc. Modul inedit în care au făcut anunțul. „Se întâmplă”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
ObservatorNews.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor
KanalD.ro
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor

Politic

Decizia MAE ca România să voteze Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”, acuză PSD
Politică 16:44
Decizia MAE ca România să voteze Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”, acuză PSD
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Politică 15:58
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii