Axios relatează că înțelegerea anunțată de Donald Trump după o întâlnire avută miercuri, la Davos, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pleacă de la o actualizare a Acordului de apărare a Groenlandei semnat în 1951 între Statele Unite și Danemarca.

Conform noii înțelegeri, Statele Unite vor avea permisiunea să-și refacă bazele militare și să creeze „zone de apărare” în Groenlanda în care să desfășoare inclusiv elemente ale scutului antirachetă „Domul de aur”, un plan ambițios al administrației Trump.

În plus, conceptul de acord prevede posibilitatea stabilirii unui mecanism de exploatare comună a resurselor naturale ale Groenlandei.

Axios noteză că aceste idei fac parte dintr-o propunere daneză aflată de mult timp pe masă. Practic, Danemarca și-ar păstra suveranitatea, în timp ce Statele Unite ar avea oportunitatea să-și sporească prezența militară, la fel ca pe vremea Războiului Rece.

Având informații oarecum similare de la oficiali de rang înalt din NATO, The New York Times ajunge la concluzia că Statele Unite ar urma să-și consfițească prezența în Groenlanda pe modelul Marii Britanii în Cipru. Marea Britanie deține pe insula mediterană două baze militare considerate teritorii britanice de peste mări.

Donald Trump a anunțat miercuri că a renunțat la planurile de a impune tarife punitive împotriva a opt țări europene, invocând un „concept de acord” legat de Groenlanda.

Președintele american a explicat că administrația sa și aliații europeni vor colabora pe subiecte precum „Domul de aur” și resursele minerale ale Groenlandei, în conformitate cu cadrul stabilit împreună cu Mark Rutte. „Vor fi implicați în Domul de aur și în drepturile minerale, la fel ca și noi”, a spus Trump. Întrebat despre durata acestui acord, liderul republican de la Casa Albă a răspuns că va dura „pentru totdeauna”.

„Întâlnirea de miercuri seara a fost foarte bună. Dar mai este mult de lucru”, a subliniat Mark Rutte.

Declarațiile au fost făcute după o reuniune în cadrul NATO unde ofiţeri militari de rang înalt din statele membre ale alianţei au discutat despre un compromis prin care Danemarca ar acorda Americii suveranitatea asupra unor mici porţiuni de teritoriu din Groenlanda pentru a crea „zone de apărare”, precizează The New York Tims, care citează trei oficiali de rang înalt.

Solicitat să comenteze acordul, NATO a emis un comunicat în care afirmă că „negocierile dintre Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite vor continua cu scopul de a se asigura că Rusia şi China nu vor câştiga niciodată un punct de sprijin – economic sau militar – în Groenlanda”.

