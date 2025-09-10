Confiscat în Fiji, acum scos la licitație în SUA

Potrivit CNN, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a confiscat iahtul Amadea în 2022, în Fiji. Nava, lungă de 348 de picioare, adică aproximativ 106 metri, a fost sechestrată ca parte a unui program internațional prin care Washingtonul încearcă să pedepsească oligarhii ruși apropiați Kremlinului.

Procurorii americani susțin că Suleiman Kerimov, cunoscut pentru averea sa din afacerile cu aur, a încălcat sancțiunile internaționale folosind sistemul bancar american pentru a acoperi cheltuielile de întreținere ale iahtului.

Cum a ajuns „Amadea” în mâinile autorităților

În aprilie 2022, Reuters relata că vasul, evaluat la 325 de milioane de dolari, a fost reținut în Fiji, după ce sosise acolo din Mexic, în urma unei traversări de 18 zile a Oceanului Pacific. Poliția locală a deschis atunci o anchetă și l-a interogat pe căpitan despre modul în care iahtul a ajuns pe teritoriul insular.

„Statele Unite sunt hotărâte să găsească și să confiște bunurile oligarhilor care au sprijinit războiul brutal și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, transmitea, la acea vreme, Ambasada SUA din Fiji, citată de Reuters.

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

Cine este Suleiman Kerimov

Suleiman Kerimov este un miliardar rus care și-a făcut averea din afacerile cu aur și care, potrivit autorităților americane, se numără printre aliații apropiați ai lui Vladimir Putin. El se află de mai mulți ani pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, încă din 2014, după anexarea Crimeei, și din nou în 2018, pe fondul acțiunilor Rusiei în Siria și Ucraina.

Acum, după ce nava a fost adusă în SUA, autoritățile au decis să o scoată la licitație. CNN notează că Amadea va fi vândut celui care va oferi cel mai mult, iar prețul de pornire este de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Știri România 11:44
Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT" 
Exclusiv
Știri România 10:30
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love"
Stiri Mondene 12:41
Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”
Ce a făcut Horia Brenciu în prima zi de școală a fiului său. Toți au rămas mască atunci când l-au văzut că intră în clasă. „E o dublă provocare"
Stiri Mondene 12:39
Ce a făcut Horia Brenciu în prima zi de școală a fiului său. Toți au rămas mască atunci când l-au văzut că intră în clasă. „E o dublă provocare”
Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor"
Politică 12:51
Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Care e „logica" unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
Politică 12:30
Care e „logica” unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
