Confiscat în Fiji, acum scos la licitație în SUA

Potrivit CNN, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a confiscat iahtul Amadea în 2022, în Fiji. Nava, lungă de 348 de picioare, adică aproximativ 106 metri, a fost sechestrată ca parte a unui program internațional prin care Washingtonul încearcă să pedepsească oligarhii ruși apropiați Kremlinului.

Procurorii americani susțin că Suleiman Kerimov, cunoscut pentru averea sa din afacerile cu aur, a încălcat sancțiunile internaționale folosind sistemul bancar american pentru a acoperi cheltuielile de întreținere ale iahtului.

Cum a ajuns „Amadea” în mâinile autorităților

În aprilie 2022, Reuters relata că vasul, evaluat la 325 de milioane de dolari, a fost reținut în Fiji, după ce sosise acolo din Mexic, în urma unei traversări de 18 zile a Oceanului Pacific. Poliția locală a deschis atunci o anchetă și l-a interogat pe căpitan despre modul în care iahtul a ajuns pe teritoriul insular.

„Statele Unite sunt hotărâte să găsească și să confiște bunurile oligarhilor care au sprijinit războiul brutal și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, transmitea, la acea vreme, Ambasada SUA din Fiji, citată de Reuters.

Cine este Suleiman Kerimov

Suleiman Kerimov este un miliardar rus care și-a făcut averea din afacerile cu aur și care, potrivit autorităților americane, se numără printre aliații apropiați ai lui Vladimir Putin. El se află de mai mulți ani pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, încă din 2014, după anexarea Crimeei, și din nou în 2018, pe fondul acțiunilor Rusiei în Siria și Ucraina.

Acum, după ce nava a fost adusă în SUA, autoritățile au decis să o scoată la licitație. CNN notează că Amadea va fi vândut celui care va oferi cel mai mult, iar prețul de pornire este de aproximativ 100 de milioane de dolari.

