Potrivit Express, prințul a câștigat 22 de milioane de lire sterline din vânzări (25,3 milioane de euro), iar Daily Mail a raportat un avans de 16 milioane de lire sterline (18,4 milioane de euro) pentru un contract de patru cărți, în valoare totală de 32 de milioane de lire (37 de milioane de euro). Autorul de succes Richard Osman estimează că Harry a obținut deja între 26 și 27 de milioane de dolari (22-23 de milioane de euro din vânzările hardcover).

Prințul Harry și-a publicat autobiografia, intitulată „Spare”, în format tipărit pe 10 ianuarie 2023. La doar o zi după ce Catherine, prințesa de Wales, a împlinit 41 de ani, cartea lui Harry a devenit cel mai bine vândută lucrare nonficțională din istoria Marii Britanii, publicată de Penguin Random House.

Cartea, care include dezvăluiri controversate despre Familia Regală, mai ales despre prințul William, regele Charles al III-lea și regina Camilla, i-a adus autorului venituri substanțiale.

Prințul ar fi câștigat 22 de milioane de lire (25,3 milioane de euro) sterline din vânzările volumului. În plus, Daily Mail a raportat că acesta a primit un avans de aproximativ 16 milioane de lire sterline (18,4 milioane de euro), ca parte a unui contract pentru patru cărți, încheiat în iunie 2021, în valoare totală de 32 de milioane de lire sterline (37 de milioane de euro).

Richard Osman, autorul seriei de succes „The Thursday Murder Club”, a estimat, bazându-se pe experiența sa în industrie, câștigurile lui Harry din vânzarea cărții.

Într-un episod al podcastului său „The Rest Is Entertainment”, Osman a declarat: „Cartea pe care Harry a scris-o este imposibil de supraestimat în ceea ce privește veniturile generate. Este una dintre cel mai de succes cărți. Cel mai rapid vândută carte de nonficțiune din toate timpurile. Am făcut câteva calcule aproximative, pentru că îmi place să fac asta. Știu cât de mult se plătește per carte. A primit un avans de 20 de milioane de dolari. Ideea cu un avans este că primești banii înainte, dar nu câștigi niciun ban până când editorul tău nu își recuperează cele 20 de milioane de dolari”.

Versiunea în format paperback a cărții „Spare” a fost lansată oficial în octombrie 2024, la 21 de luni după ediția originală în format hardcover.

Osman a mai adăugat că, pe baza calculelor sale, Harry ar fi câștigat deja între 26 și 27 de milioane de dolari (22-23 de milioane de euro) doar din vânzările versiunii hardcover.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE