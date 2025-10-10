Donald Trump, împiedicat de un judecător să trimită militari în Chicago

Președintele Donald Trump a fost temporar împiedicat să federalizeze Garda Națională din Illinois sau să desfășoare unități ale Gărzii în stat, conform unei decizii a unui judecător federal din Chicago. Potrivit portalului american de știri, judecătoarea a afirmat că există dovezi crescânde că „percepțiile administrației asupra evenimentelor sunt pur și simplu nesigure”.

Judecătoarea de district SUA April Perry a declarat că adăugarea de trupe la protestele anti-ICE „ar adăuga doar combustibil la focul” pe care oficialii Trump „l-au pornit ei înșiși”. Ea a subliniat lipsa dovezilor credibile privind pericolul unei rebeliuni în Illinois.

Cum a fost motivată decizia judecătoarei din Chicago

În timpul audierii, judecătoarea Perry a pus sub semnul întrebării scopul misiunii Gărzii lui Trump în Illinois.

Avocatul Departamentului de Justiție, Eric Hamilton, a argumentat că Trump are dreptul extins de a trimite Garda Națională în perioade de rebeliune sau anarhie necontrolată. Oficialii locali au salutat decizia.

„Donald Trump nu este rege – iar administrația sa nu este mai presus de lege”, a declarat pe X guvernatorul J.B. Pritzker. Donald Trump a cerut arestarea guvernatorului statului Illinois J.B. Pritzker și a primarului din Chicago.

Recomandări Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Decizia reprezintă cel mai recent răspuns al instanțelor federale la utilizarea forțelor militare de către Trump împotriva imigranților și protestatarilor. Săptămâna trecută, un judecător din Portland a blocat desfășurarea Gărzii în acel oraș.

A federal judge in Chicago temporarily blocked President Trump's deployment of hundreds of National Guard soldiers in Illinois. US District Judge April Perrys order will remain in effect until at least October 23 https://t.co/SkiU0aqckX pic.twitter.com/C9gSURvL3F — Reuters (@Reuters) October 10, 2025

Ce posibilități mai are Donald Trump să trimită militari în Chicago

Ordinul de restricție temporară emis de judecătoarea Perry va dura cel puțin 14 zile. Nu este clar imediat ce se va întâmpla cu cei aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naționale din Texas și 300 de trupe din Illinois deja mobilizate în afara Chicago-ului.

Administrația Trump este așteptată să facă apel la această decizie. Situația rămâne în continuare tensionată, reflectând conflictul dintre autoritățile federale și cele locale în gestionarea protestelor și a imigrației.

Donald Trump a trimis 300 de soldați ai Gărzii Naționale în Chicago

Donald Trump a autorizat în octombrie 2025 trimiterea a 300 de soldați ai Gărzii Naționale în Chicago pentru a combate criminalitatea scăpată de sub control și pentru a proteja ofițerii federali și bunurile federale, inclusiv agenții de imigrare și vamă (ICE). Măsura a fost justificată de Casa Albă prin necesitatea intervenției în contextul unor revolte violente și haos pe care autoritățile locale, controlate de democrați, nu le-ar fi gestionat corespunzător.

În urma acestei decizii, oficialii statului Illinois au intentat un proces pentru a împiedica această desfășurare, iar un judecător federal a emis un ordin temporar care blochează trimiterea trupelor, deși soldații erau deja prezenți la Chicago. Încă din august, Donald Trump anunța că ia în calcul să trimită militarii din Garda Națională în orașele democratice Chicago și New York.

Contextul este unul de tensiune politică acută, pe fondul unui nivel crescut al criminalității și al unor proteste împotriva măsurilor dure ale administrației Trump, care a folosit trupele militare pentru a interveni și în alte orașe americane, precum Los Angeles, Washington D.C., Memphis și Portland. Criticii îl acuză pe Trump de folosirea forțelor armate pentru represalii politice împotriva orașelor conduse de democrați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE