Șeful statului turc a făcut referire în special la programul SAFE, din care Turcia a fost exclusă, și care permite Comisiei Europene să strângă și să distribuie fonduri pentru a sprijini capacitățile industriale și tehnologice de apărare ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Erdogan a cerut, totodată, ridicarea restricțiilor privind vânzarea de produse din industria de apărare între țările aliate, inclusiv Turcia.

„Dacă vrem să depășim provocările cu care ne confruntăm, trebuie să împărțim povara în mod corect și echitabil între aliații noștri, eliminând în același timp barierele în calea comerțului din industria de apărare”, a liderul turc într-un discurs ținut ocazia deschiderii summitului parlamentar al NATO, la Istanbul.

Erdogan subliniat de asemenea participarea Turciei la „inițiativele de apărare și securitate de pe continent” și „includerea Turciei în aceste inițiative”.

Turcia are a doua cea mai mare armată din cadrul NATO, iar industria sa de apărare, aflată în creștere rapidă, ocupă locul 11 la nivel global, notează AFP.

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