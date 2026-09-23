Salvamontiștii din Suceava îi sfătuiesc pe turiști să nu apeleze numărul de urgență 112 doar pentru că aud zgomote puternice și înspăimântătoare în zona montană. În această perioadă are loc sezonul de împerechere al cerbilor, iar animalele aflate în rut pot produce sunete care, de la distanță, pot fi confundate cu cele ale unui urs.

Salvamont Suceava a transmis un avertisment pentru persoanele care ajung în această perioadă în zonele montane din România.

În timpul sezonului de împerechere, cerbii masculi produc sunete puternice, cunoscute sub denumirea de boncăluit sau boncănit.

Aceste sunete pot fi neobișnuite și chiar înspăimântătoare pentru turiștii care nu sunt familiarizați cu comportamentul cerbilor.

„În atenția turiștilor care tranzitează zona montană. În această perioadă, în zona montană a țării noastre se pot auzi unele sunete care pot fi chiar înspăimântătoare. Acestea sunt făcute în general de cerbii aflați în rut. Fiind sezonul de împerechere la cervide, acestea își desfășoară faimosul ritual, boncăluitul - boncănit, răget, strigăt.”, au transmis salvamontiștii.

Unul dintre motivele avertismentului este faptul că zgomotele produse de cerbi pot fi confundate, mai ales în întuneric sau de la distanță, cu prezența unui animal sălbatic periculos.

Salvamont Suceava precizează însă că un urs este foarte puțin probabil să producă sunetele specifice boncăluitului cerbilor.

„Precizăm că, probabilitatea ca un urs sa scoată aceste zgomote este foarte mică.Sperăm ca această informare să aducă lămuririle necesare și apelarea serviciului unic de urgență 112 să se facă doar in cazuri de urgență reală. ”

Salvatorii montani le recomandă astfel turiștilor să țină cont de această informație înainte de a solicita intervenția serviciilor de urgență.

Salvamontiștii atrag atenția că numărul unic de urgență 112 trebuie apelat atunci când există o situație reală care necesită intervenția serviciilor specializate.