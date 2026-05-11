Se formează extrem de rapid

Două aspecte îi îngrijorează cel mai mult pe meteorologi și pe cercetători: temperaturile extrem de ridicate ale oceanelor și viteza cu care se formează fenomenul.

Potrivit specialiștilor, cele două semnale sunt strâns legate și indică aceeași direcție: apariția iminentă a unui Super El Niño care ar putea deveni cel mai puternic din ultimii 140 de ani.

În acest context apare și o întrebare care provoacă îngrijorare în comunitatea științifică: cum se va manifesta un Super El Niño pe o planetă deja supraîncălzită?

Ce este fenomenul Super El Niño

Fenomenul El Niño este un proces climatic natural și periodic caracterizat prin încălzirea apelor de suprafață din zona central-estică a Oceanului Pacific. Acesta apare, în medie, o dată la doi sau trei ani.

În anumite regiuni ale lumii, El Niño determină creșterea temperaturilor, modificarea vânturilor alizee și poate provoca fenomene extreme precum secetă severă, ploi abundente sau inundații. Fenomenul alternează, de regulă, cu faza opusă, numită La Niña, precum și cu perioade neutre, cum este cea actuală.

Pragul oficial pentru declararea unui episod El Niño este o creștere de +0,5 grade Celsius a temperaturii la suprafața oceanelor, menținută pe durata sezonului. Atunci când anomalia depășește +2 grade Celsius, fenomenul este clasificat drept Super El Niño.

Meteorologul și cercetătorul Giulio Betti, din cadrul CNR-Lamma (un consorțiu italian de cercetare meteorologică și de mediu cu sediul în Toscana n.r.), spune că evenimentul aflat în formare ar putea fi unul dintre cele mai intense observate vreodată.

„Nu este un fenomen nou, iar termenul «super» nu este o exagerare, ci indică un eveniment foarte puternic, care va produce o anomalie de suprafață în Pacificul ecuatorial egală sau mai mare de +2 grade Celsius. Acest eveniment se va produce aproape sigur, pentru că toate principalele modele meteorologice converg în această direcție”, a explicat cercetătorul, conform La Repubblica.

Potrivit lui Betti, Super El Niño apare aproximativ o dată la 15 ani sau chiar mai rar. Ultimele episoade majore au avut loc în 2015-2016, 1997-1998 și 1982-1983.

Meteorolog italian: „Viteza cu care se dezvoltă este uimitoare”

„Cel care urmează ar putea fi unul dintre cele mai intense din istorie în termeni de anomalie absolută, pentru că există riscul să ajungă chiar și la +3 grade Celsius”, a adăugat Giulio Betti.

Deși modelele indică faptul că acest fenomen de amploare va avea loc cu siguranță, rămân totuși multe necunoscute cu privire la modul în care se va dezvolta și asupra căror zone va avea impact. În ceea ce privește momentul, acesta pare destul de cert.

„Știm că va fi foarte puternic, iar viteza cu care se dezvoltă este uimitoare; aș spune chiar că te lasă fără cuvinte: în doar două luni vom trece de la faza neutră actuală la cea a unui Super El Niño destul de intens. La nivel global, va fi puternic încă din iulie, dar va atinge apogeul în august. În Europa, unde persistă incertitudini cu privire la impact, efectele sale se vor face simțite cu greu înainte de sfârșitul lunii iulie: cel mai probabil se vor resimți la sfârșitul lunii august și la începutul toamnei”, adaugă Betti.

În general, Europa ar putea fi puțin afectată sau afectată indirect, dar este de așteptat, în principiu, „o creștere a fenomenelor meteorologice extreme, a precipitațiilor la sfârșitul verii și în toamnă, din cauza unei cantități mai mari de vapori de apă. La fel ca în timpul iernii, trebuie să ne așteptăm la faze anticiclonice blânde și, chiar mai devreme, la valuri de căldură marine”.

Va fi aceasta cea mai caldă vară a secolului în Europa?

„Aș spune că nu este adevărat. În 2003 nu a existat fenomenul Super El Niño, dar a fost extrem de cald; în 2022 a avut loc chiar fenomenul opus, La Niña, dar temperaturile au fost totuși foarte ridicate. Ceea ce putem spune, în schimb, este că am putea avea parte de o vară extremă.

Apoi, octombrie și noiembrie vor fi luni cu risc peste tot din cauza forței termodinamice atât de puternice, cu fenomene meteorologice potențiale, precum inundațiile, cu adevărat intense. Iarna, în schimb, cu El Niño, este de obicei mai uscată”, a explicat expertul italian.

Potrivit specialistului, unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte este contextul climatic în care apare acest fenomen. „În anii 80, când a existat un Super El Niño, planeta era mult mai rece decât acum. Astăzi, un astfel de fenomen se dezvoltă pe o Terra care nu a fost niciodată atât de fierbinte. Consecințele ar putea fi neliniare și dificil de imaginat”, avertizează cercetătorul.

Betti a amintit și temperaturile foarte ridicate ale apelor oceanelor și mărilor încă din primăvară.

„Când au avut loc marile episoade de albire a coralilor, există La Niña. Imaginați-vă ce s-ar putea întâmpla în cazul unui Super El Niño. Nu știm cum va răspunde sistemului climatic”, a explicat acesta.

Zonele cele mai expuse

În mod tradițional, efectele mai puternice ale fenomenului El Niño sunt resimțite în Australia, Indonezia, Canada, Statele Unite, Peru și Amazonia.

Australia este considerată una dintre țările cele mai vulnerabile, din cauza riscului de secetă severă, incendii extinse și valuri extreme de căldură.

Specialiștii avertizează și asupra unor posibile inundații în America de Sud, slăbirii musonului indian, agravării secetei în anumite regiuni ale Statelor Unite și accelerării topirii gheții arctice. „Va exista un dezechilibru major al ciclului apei. Unele regiuni ar putea fi lovite de inundații severe, iar altele – de secetă și temperaturi extreme”, a concluzionat Giulio Betti.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat adevărul neștiut despre fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina. Mulți nici nu bănuiau acest lucru
Viva.ro
S-a aflat adevărul neștiut despre fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina. Mulți nici nu bănuiau acest lucru
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Cine e românca invitată de Laporta să stea în loja VIP la Barcelona - Real
GSP.RO
Cine e românca invitată de Laporta să stea în loja VIP la Barcelona - Real
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
GSP.RO
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Val de frig cu ploi, grindină, vijelii și risc de inundații în România. De azi, vremea se strică în mai multe zone
Știri România 10:05
Val de frig cu ploi, grindină, vijelii și risc de inundații în România. De azi, vremea se strică în mai multe zone
Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei: „Nu este normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Știri România 08:48
Angajații din Guvern vor prime de 15.000 de lei: „Nu este normal să avem salarii de 4.500 de lei”
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
Fanatik.ro
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani ar fi primit de la Antena 1 pentru participarea în show
Stiri Mondene 09:56
Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani ar fi primit de la Antena 1 pentru participarea în show
Cum arată cele patru rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Apariția de la miezul nopții i-a lăsat fără cuvinte pe invitați
Stiri Mondene 09:38
Cum arată cele patru rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Apariția de la miezul nopții i-a lăsat fără cuvinte pe invitați
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
ObservatorNews.ro
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Fetele cu medalie de bronz și-au cerut drepturile financiare: „De doi ani...
GSP.ro
Fetele cu medalie de bronz și-au cerut drepturile financiare: „De doi ani...
Parteneri
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Mediafax.ro
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Actorul a fost aplaudat la scenă deschisă
KanalD.ro
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Actorul a fost aplaudat la scenă deschisă

Politic

De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Politică 07:38
De ce Nicușor Dan are un an de mandat ca președinte și nu a schimbat șefii SRI și SIE. Ludovic Orban: „Este împachetat de serviciile secrete”
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Politică 10 mai
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Fanatik.ro
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea