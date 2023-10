SURPRIZĂ DE PROPORȚII: Scandalul Halep se poate extinde în tenisul mondial - Dezvăluire în ziarul canadian The Globe and Mail, care a preluat investigația GSP: „Halep nu a fost singura sportivă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open”

Suplimentul de colagen ingerat de Simona Halep la US Open în august 2022 a fost produs în august 2019, iar lotul a avut 887 de recipiente, conform informațiilor GSP din dosarul întocmit de ITIA împotriva sportivei.

Unul dintre patroni a declarat la tribunalul sportiv din Londra, unde s-a judecat cazul ITIA vs Halep, că a fost ultimul lot de colagen produs de ei. În corpul Simonei Halep a fost descoperit roxadustat, o substanță interzisă. Tribunalul a reținut că suplimentul Keto MCT a fost contaminat, potrivit paragrafului 239 din decizia instanței sportive.

Numele firmei a fost secretizat de tribunal, dar GSP l-a aflat: suplimentul se numește Keto MCT. Este produs de firma Quantum Nutrition din Toronto. Patroni sunt frații John și Kostas Koveos.

GSP a mers în Canada și a descoperit unde și cum operează firma Quantum. Căutând fabrica unde frații Koveos au spus că s-a produs medicamentul, Custom Food Packaging, aceasta nu a mai fost găsită. Unul dintre foștii angajați ai Custom Food Packaging a susținut, într-o convorbire telefonică purtată la Toronto cu reporterul GSP, că firma nu producea, ci doar ambala suplimente.

„Fabrica” a dat faliment și a dispărut la scurt timp după ce Halep a fost anunțată că a fost depistată

Dar ce s-a întâmplat cu Custom Food Packaging, furnizorul fraților Koveos? Pe 7 octombrie 2022, fostul număr 1 WTA Simona Halep a fost notificată oficial de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) că a încălcat regulamentul antidoping.

La scurt timp, pe 31 octombrie 2022, Registrul Comerțului din Ontario înregistra în baza de date falimentul companiei Custom Food Packaging din orașul Toronto. Firma avea obiect de activitate declarat „ambalarea produselor alimentare”.

Publicația canadiană The Globe and Mail a preluat investigația Gazetei Sporturilor despre firma Quantum Nutrition. Jurnalistul a discutat cu patronul Quantum Nutrition.

The Globe and Mail: „Numele firmei a devenit cunoscut după investigația GSP”

„O companie din Toronto critică articolele care o leagă de scandalul de dopaj în care starul Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani și spune că numele firmei este în prim-plan pentru că Simona are nevoie de un țap ispășitor”, scrie The Globe and Mail.

The Globe and Mail este unul dintre cele mai importante două ziare canadiene. „Publicația Gazeta Sporturilor a scris că firma Quantum Nutrition, din Scarborough, a fost identificată ca fiind o potențială sursă a substanței interzise pe care Simona Halep a folosit-o la US Open 2022. Numele firmei a fost eliminat din raportul oficial, dar a devenit cunoscut după investigația GSP”, scriu ziariștii de la The Globe and Mail.

Sediul din Toronto al ziarului The Globe and Mail, publicație fondată în 1844. Foto: Stephen Andrew Smith

„Au nevoie de cineva pe care să dea vina”

După ce Kostas Koveos, directorul financiar al Quantum Nutrition, a discutat cu reporterul GSP în Canada, acum John Koveos, nutriționist cu diplomă și practicant de bodybuilding natural, a vorbit pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, cu The Globe and Mail.

„Au nevoie de cineva pe care să dea vina. Se dorește ca firma să fie țapul ispășitor”, a spus John pentru sursa citată. Patronul a mai declarat că, deși firma lui nu produce propriu-zis suplimentele, el „are încredere 100% în compania care o face”.

A continuat spunând: „Quantum Nutrition produce suplimente pentru sute de atleți, printre care olimpici sau hocheiști din NFL. Niciun sportiv nu a avut probleme, fiind testați în mod regulat. Iar Halep nu a fost singura sportivă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open”.

Dar nu a dorit să spună care sunt ceilalți jucători de tenis, au precizat autorii articolului din The Globe and Mail.