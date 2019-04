Suspectul se numește Eric Holder și are 29 de ani. Tânărul este acuzat de omor, au anunțat marți reprezentanții Poliției din Los Angeles.

Duminică, rapper-ul Nipsey Hussle a fost împușcat mortal în apropierea magazinului său de îmbrăcăminte din Los Angeles. Într-un comunicat, polițiștii au precizat că Holder s-a apropiat de Nipsey Hussle și de alți doi bărbați asupra cărora a tras mai multe focuri de armă, relatează CNN.

Potrivit anchetatorilor, suspectul a fugit pe o alee din apropiere unde era așteptat de o mașină „condusă de o femeie neidentificată”. Mai apoi, Holder a dispărut de la fața locului.

Alți doi bărbați răniți în atac au fost răniți și transportați la spital.

Holder a fost văzut plecând de la locul crimei într-o mașină Chevrolet Cruze, de culoare albă.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 2, 2019