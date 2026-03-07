Bani căzuți dintr-un camion pe șosea, în Italia

Joi dimineață, șoferilor care ciculau de-a lungul șoselei de centură din Squinzano, în provincia Lecce, nu le-a venit să creadă ochilor când au observat numeroase bancnote pe asfalt.

Potrivit martorilor, banii căzuseră dintr-un camion de fructe și legume, iar șoferul, fără să știe ce se întâmplase, a continuat să meargă.

Conform jurnaliștilor publicației La Repubblica, bancnotele, majoritatea de 5 euro, au ajuns atât pe carosabil, cât și pe marginea drumului.

Șoferii au oprit pentru a aduna banii

În scurt timp, mai mulți șoferi care circulau în acel moment pe șosea au încetinit și au tras pe dreapta pentru a vedea ce se întâmplă. Unii dintre ei au coborât din mașini și au început să adune bancnotele împrăștiate pe șosea, în timp ce alții au rămas doar să privească scena cu surprindere.

Pentru câteva minute, zona s-a umplut de oameni care se deplasau printre mașinile oprite și bancnotele care zburau pe asfalt. Potrivit unor martori, unii au reușit să adune doar câteva zeci de euro, în timp ce alții ar fi strâns sume mai consistente.

Mulți s-au întors și a doua zi, sperând să mai găsească bani

Chiar și vineri, a doua zi după incident, unele persoane s-au întors în aceeași zonă, în speranța că vor mai găsi bancnote rămase pe marginea drumului.

Deocamdată, nu este clar de unde proveneau banii și nici dacă șoferul camionului și-a dat seama că a pierdut bancnotele în timpul deplasării.

Nu este exclus ca autoritățile să deschidă verificări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul, de unde proveneau bancnotele și pentru a-l identifica pe șoferul camionului implicat.

La sfârșitul lunii trecute, un avion plin cu bani s-a prăbușit în Bolivia, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene ca să alunge populația care aduna bancnotele.








