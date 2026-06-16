Compania poloneză a anunțat unificarea celor două entități pe care le deține pe plan local, Softeh Plus (fondată în 1993) și NextUp (fondată în 1991), sub o singură structură de management.

Noua organizație integrată va fi condusă de Roxana Epure, în calitate de CEO al Symfonia în România, decizia fiind prezentată oficial la București în prezența oficialităților diplomatice și economice din ambele țări.

Această fuziune operațională dă naștere unui ecosistem unificat care deservește zilnic peste 30.000 de utilizatori activi dintr-o gamă extinsă de sectoare, printre care se numără sănătatea, industria farmaceutică, construcțiile, asigurările, producția și serviciile.

Noua entitate combină poziția de lider deținută de Softeh Plus în zona de healthtech, soluțiile sale fiind implementate în opt dintre cele mai mari zece spitale private din țară, cu portofoliul NextUp, care furnizează aplicații cloud de ERP și salarizare pentru mai mult de 6.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Conformitatea legislativă și potențialul de creștere al soluțiilor cloud

Din punct de vedere operațional, unificarea celor două companii vine să răspundă unui context economic local caracterizat de o dinamică legislativă intensă.

În ultimii doi ani, companiile românești au fost nevoite să integreze peste 600 de modificări legislative majore, printre care se numără implementarea sistemelor e-Factura, SAF-T și e-Transport.

Symfonia mizează pe utilizarea inteligenței artificiale pentru a integra automat aceste cerințe de conformitate direct în platforma sa software, permițând adaptarea în timp real a proceselor de business și ajutând antreprenorii să acționeze rapid fără a pierde oportunitățile din piață.

Dincolo de conformitatea legală, piața locală prezintă un spațiu semnificativ de expansiune pentru furnizorii de tehnologie. România ocupă în prezent locul 25 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește adopția serviciilor cloud în mediul de afaceri.

Doar 24,9% dintre companiile românești utilizează servicii cloud plătite, o valoare aflată mult sub media europeană de 52,7%, conform datelor Eurostat din 2025. Acest decalaj structural evidențiază un potențial ridicat de creștere pentru ecosistemele software moderne, capabile să migreze infrastructura IMM-urilor în medii virtuale securizate.

Relațiile economice bilaterale și dinamica investițiilor poloneze

Extinderea și consolidarea grupului Symfonia, care la nivel regional sprijină peste 55.000 de companii și este susținut de fondurile de investiții Accel-KKR și MidEuropa, este reprezentativă pentru intensificarea schimburilor economice dintre Polonia și România.

Potrivit datelor Băncii Naționale a României, investițiile directe ale companiilor poloneze pe piața locală aproape s-au dublat într-un interval de cinci ani, crescând de la 661 de milioane de euro în 2019 la 1,17 miliarde de euro în 2024.

Această prezență solidă este reflectată de indicatori comerciali și macroeconomici importanți:

Companiile cu capital polonez active în România au generat venituri cumulate de 14,4 miliarde de euro în 2023 și susțin peste 15.000 de locuri de muncă.

Schimburile comerciale bilaterale au atins valoarea de 11,2 miliarde de euro în 2024, Polonia fiind în prezent al patrulea furnizor de importuri al României.

Împreună, cele două țări configurează o piață regională de aproape 58 de milioane de consumatori, devenind un pol industrial și tehnologic de dimensiuni comparabile cu piața Italiei.

Această complementaritate economică poziționează România ca o destinație naturală pentru investitorii polonezi din zona tech.

Corelarea dintre experiența și know-how-ul companiilor din Polonia și talentul ingineresc, expertiza sau capacitatea de inovare din România creează premisele unor parteneriate capabile să livreze soluții software competitive nu doar la nivel local, ci în întreaga Uniune Europeană, pe măsură ce piețele se transformă într-un spațiu comercial unic.

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