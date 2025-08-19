Cine este „El Capitan”

Rodrigo Paz și candidatul său la vicepreședinție, Edman „El Capitan” Lara, au obținut un rezultat neașteptat de 32% în primul tur, forțând primul tur doi din istoria țării.

Lara, un fost ofițer de poliție la Santa Cruz, fără experiență politică, a jucat un rol crucial în această victorie surpriză. Originar din Cochabamba, a fost căpitan în până în 2023.

Este căsătorit și are patru copii. Soția sa, Diana Romero, este candidată la Congres.

El a devenit cunoscut pentru denunțarea corupției din poliție pe rețelele sociale. După ce a fost suspendat și chiar închis pentru scurt timp, Lara și-a consolidat prezența online dret „El Capitan Lara”, continuând să expună presupuse acte de corupție.

Live-uri pe toate rețelele sociale

În timpul campaniei electorale, Lara a adoptat o strategie centrată pe transmisiuni live și mesaje directe către cetățeni. El s-a concentrat pe transparență, lupta împotriva corupției și apărarea drepturilor cetățenilor.

„Vom câștiga, băgați-vă asta în cap. Distribuiți videoclipurile, deschideți conturi pe toate platformele de socializare: TikTok, Instagram, Facebook. Vom exploda pe rețelele de socializare cu propunerile noastre . Haideți să transmitem mesajul. Nu avem bani să desfășurăm campania, dar avem convingerea, angajamentul și multă inițiativă”, spunea Edman Lara într-unul dintre cele mai distribuite videoclipuri pe TikTok ale sale din ultima săptămână.

Lara a afirmat că, dacă va ajunge la putere, va lupta împotriva tuturor celor care au făcut avere folosind resursele statului. Împreună cu Paz, promovează împrumuturi pentru tineri și acordă un bonus la pensionare de aproape 300 de dolari.

Ce a promis

De asemenea, ei susțin „capitalismul pentru toți”, care constă în acordarea de împrumuturi accesibile tinerilor antreprenori, precum și în scutiri de taxe pentru a stimula economia formală.

Jurnalistul Andrés Gómez a remarcat că Lara a valorificat „conexiunea emoțională cu oamenii care trăiesc în orașe din zona rurală”, iar economistul Armando Ortuño a identificat includerea lui Lara ca vicepreședinte drept momentul-cheie al campaniei lui Paz.

„Timp, sacrificiu și vocea poporului”

Lara însuși a atribuit succesul unui singur cuvânt: „Încredere”. Într-un interviu pentru Red Uno, el a explicat că toată campania sa s-a bazat pe „timp, sacrificiu și vocea poporului” în loc de investiții publicitare mari.

Nu am investit milioane în propagandă, am investit încredere în popor. Am mers prin cartiere, am fost pe străzi, am vorbit cu oamenii fără intermediari.

Campania lui Lara a contrastat puternic cu cea a rivalilor tradiționali, creând o ruptură clară în comunicarea politică.

În acest context, pe 19 octombrie va avea loc primul tur doi prezidențial din istoria Boliviei, în care se vor confrunta senatorul Rodrigo Paz (Partidul Creștin Democrat, 32,14% în primul tur) și Jorge „Tuto” Quiroga, 65 de ani (Alianza Libre), 26,9%, fost președinte între 2001 și 2002.

Bolivia, centrul Americii de Sud, fără ieșire la mare, are 12,2 milioane de locuitori.

Cum a fost descalificat Călin Georgescu și legătura cu TikTok

În România, Călin Georgescu a pierdut, în martie, procesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), legat de cererea privind anularea alegerilor prezidențiale din 8 decembrie 2024.

Pe 17 ianuarie, Călin Georgescu a pierdut definitiv procesul în care a cerut reluarea alegerilor prezidențiale, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.

CCR a anulat primul tur al prezidențialelor 2024, câștigat surprinzător de Călin Georgescu, în urma documentelor prezentate de serviciile secrete în ședința CSAT și desecretizate apoi de Klaus Iohannis.

Aceste documente arătau cum a fost sprijinit Călin Georgescu în campania electorală, prin finanțări dubioase și promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității. Totodată, documentele SRI și SIE au arătat și ingerința Rusiei în procesul electoral.



