Potrivit postării agenției, Taeil a fost implicat într-un dosar penal pentru o infracțiune sexuală, iar acum a fost eliminat din NCT.

SM Entertainment a transmis următoarea declarație: „Suntem SM Entertainment. Am aflat recent că Taeil a fost implicat într-un dosar penal legat de o infracțiune sexuală.

După verificarea faptelor legate de această problemă, am recunoscut gravitatea situației și am decis că Taeil nu își mai poate continua activitățile cu NCT. Am discutat această problemă cu Taeil și s-a decis că va fi eliminat din grup.