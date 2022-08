Astfel de exerciții „au invadat spațiul teritorial al Taiwanului” și „echivalează cu o blocadă a spațiului aerian și maritim al Taiwanului”, a declarat armata.

O hartă publicată de mass-media de stat care arată locațiile exercițiilor planificate de China, care vor avea loc între joi și duminică, după plecarea lui Nancy Pelosi, a fost publicată marți de corespondentul BBC în China, pe Twitter.

It seems that the main response from mainland #China to the arrival of Nancy Pelosi in #Taiwan could be a series of air and sea live fire military exercises over several days all round the island. See map below… pic.twitter.com/PZVo8rokGX