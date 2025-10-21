Soția sa ceruse sprijinul guvernului român

Soția sa, Ella Haimi, venise în România imediat după atac, pentru a solicita sprijin în eliberarea ostaticilor capturați de Hamas.

Fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat în decembrie 2023 că a aflat „cu profundă tristeţe” despre decesul lui Tal Haimi. El a scris pe Facebook: „M-a întristat profund vestea privind decesul lui Tal Haimi, răpit de teroriştii Hamas. Transmit condoleanţe şi întreaga mea compasiune doamnei Ella Haimi, pe care am întâlnit-o la Bucureşti, în urma cu mai puţin de două luni. I-am admirat curajul şi puterea”.

La 13 decembrie 2023, familia lui Tal Haimi și kibbutzul Nir Yitzhak au anunțat într-o declarație comună că autoritățile au informat familia despre uciderea lui Tal de către teroriștii Hamas pe 7 octombrie. Conform news.ro, trupul său a fost transportat în Gaza.

Ella Haimi s-a întâlnit cu oficiali români la sfârșitul lunii octombrie 2023, inclusiv cu fostul premier Marcel Ciolacu și cu Nicolae Ciucă, pe atunci președinte al Senatului. Scopul vizitei sale a fost de a solicita sprijinul autorităților române în eforturile de eliberare a ostaticilor capturați în Gaza.

Bărbatul avea 41 de ani și lasă în urmă soția, patru copii, tatăl și sora, conform Forțelor de Apărare Israeliene (IDF). El este al 13-lea ostatic decedat transferat și identificat de la semnarea acordului de încetare a focului propus de SUA pe 9 octombrie.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Sicriul a ajuns luni la Tel Aviv

Sicriul cu rămășițele lui Haimi a ajuns la Tel Aviv luni pentru identificare, scrie CNN, după ce a fost recuperat de Crucea Roșie în Gaza și transferat în custodia forțelor israeliene. Forumul Familiilor Ostaticilor și Dispăruților și-a exprimat condoleanțele familiei lui Haimi:

„Alături de durerea profundă și înțelegerea că inimile lor nu vor mai fi niciodată întregi, întoarcerea lui Tal aduce o măsură de alinare unei familii care a trăit în incertitudine și angoasă de nesuportat timp de peste doi ani.”

Conform acordului de încetare a focului, Hamas trebuia să returneze toți ostaticii vii și decedați în primele 72 de ore. Cu toate acestea, serviciile de informații israeliene estimează că Hamas ar putea să nu fie capabil să găsească și să returneze toți ostaticii decedați rămași în Gaza.

Hamas a declarat că sunt necesare „eforturi semnificative și echipamente speciale” pentru recuperarea corpurilor în Gaza, după ce doi ani de război au provocat distrugeri semnificative în teritoriu.

IDF a făcut apel la Hamas să „ia măsurile necesare pentru a returna toți ostaticii decedați”. Unul dintre corpurile predate de Hamas săptămâna trecută nu aparținea unui ostatic israelian, conform armatei israeliene.

Acordul de încetare a focului a rezistat primului test

Acordul de încetare a focului intermediat de SUA în Gaza pare să fi supraviețuit primului test major în weekend, deși atât Hamas, cât și armata israeliană s-au acuzat reciproc de încălcări.

Președintele Knesset-ului, Amir Ohana, a declarat luni că acordul de încetare a focului, inclusiv returnarea tuturor ostaticilor decedați, trebuie îndeplinit „într-un fel sau altul”.

Situația rămâne tensionată, iar eforturile diplomatice continuă în regiune pentru a avansa următoarea fază a planului de încetare a focului al administrației Trump. Returnarea ostaticilor decedați rămâne o prioritate pentru Israel, în timp ce provocările logistice și distrugerile din Gaza complică procesul.

Pe 13 octombrie, Guy Gilboa-Dalal, 24 de ani, a fost eliberat de Hamas după acordul dintre gruparea islamistă și Israel, mediat de SUA. „Guy are origini românești. Era în plin proces de obținere a cetățeniei române când a fost răpit, pe 7 octombrie 2023, de la festivalul de muzică Nova”, a confirmat Ambasada Israelului la București, pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE